IN SARDEGNA. FRA PROFUMI. MARE E STORIA

"Un paesaggio che tocca il cuore come un verso antico, fatto di vento, granito e luce". Così Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura, definiva la sua amata Sardegna. E mai parole furono più adatte a introdurre la Gallura, lembo settentrionale dell’isola, dove la bellezza naturale si fonde con la poesia del silenzio, e dove ogni scogliera sembra raccontare una leggenda.

La Gallura è un anfiteatro naturale affacciato su un mare dalle sfumature smeraldo, punteggiato di spiagge solitarie, sentieri profumati di elicriso, borghi di pastori trasformati in luoghi d’accoglienza esclusiva. In questo angolo remoto e autentico della Sardegna si annida l’anima più sincera del Mediterraneo, tra tradizioni millenarie e una natura che impone rispetto. In questo scenario si colloca il gruppo Delphina Hotels & Resorts, eccellenza dell’hôtellerie sarda.

Otto strutture tra quattro e cinque stelle, tutte dislocate nel nord dell’isola, dalla Costa Smeralda alla Costa Rossa, passando per Badesi e Santa Teresa Gallura.

La filosofia è chiara: offrire un lusso etico, sostenibile, radicato nel territorio, capace di restituire al viaggiatore esperienze autentiche e servizi di altissima gamma. E proprio l’impegno verso la sostenibilità ha portato Delphina a ottenere, per il quarto anno consecutivo, il titolo di "World’s Leading Green Independent Hotel Group" ai World Travel Awards, i cosiddetti Oscar del turismo.

Un riconoscimento che si somma ai cinque premi ricevuti nell’edizione europea, tra cui spiccano quelli assegnati al Resort & SPA Le Dune, confermato come "Italy’s Leading Beach Resort", e al Resort Valle dell’Erica, vincitore sia come "Europe’s" che "Italy’s Leading Green Resort".

Tra le strutture più rappresentative spicca senza dubbio l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA a Palau, entrato nel gotha dell’hotellerie mondiale come uno dei membri sardi di The Leading Hotels of the World. Un traguardo raggiunto grazie a un imponente piano triennale di investimenti che ha interessato suite vista mare, centro benessere e persino una palestra affacciata sulla scogliera.

L’atmosfera? Intima e raffinata: colazioni con arpa sul mare, cena romantica all’Île Flottante, escursioni in veliero d’epoca, golf panoramico e talassoterapia tra i profumi del mirto. Il suo ristorante Il Paguro è stato recentemente inserito nella Guida 2025 del Gambero Rosso.

