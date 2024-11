In mostra fino a gennaio 130 opere provenienti dal Museo di Grenoble. Tra Matisse, Picasso, Chagall e Mirò Mostra a Palazzo Zabarella di Padova con opere del Museo della Città di Grenoble: capolavori del disegno del XX secolo. Artisti come Matisse, Picasso, Modigliani esplorano tecniche e linguaggi. Una preziosa occasione per immergersi nell'intimità creativa degli artisti.