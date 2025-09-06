In bici da Brunico a Vandoies lungo la ‘Pustertaler Sonnenstrasse’ tra borghi alpini di raro fascino pascoli e sorprese della natura

Non serve un allenamento da ciclisti professionisti. Basta una piccola dose di spirito di sacrifico e volere vivere una giornata a contatto diretto con la natura e la vita di montagna. La chiamano la ’Strada del Sole’ e chi l’ha battezzata così non poteva fare di meglio. Detta facile: il percorso corre ’quasi’ parallelo a via Pusteria – trafficata arteria che attraversa l’omonima valle e che in estate è piena zeppa di auto, moto e camper – ma circa 500 metri più in alto. Il risultato? Una striscia di asfalto che taglia verdissimi altipiani e collega paesini da fiaba in mezzo a pascoli e boschi. Con una caratteristica mica da ridere, c’è molto più sole che sotto, a valle. Merito dei venti e delle brezze che agitano e squarciano le nubi anche quando queste si ammassano, facendo comunque passare i caldi raggi e illuminando il paesaggio in maniera del tutto unica. Quindi, in sella e via.

Si può organizzare un tour sulle due ruote – con una e-bike il giro è alla portata di qualsiasi gamba – partendo da Brunico per giungere fino a Vandoies (sono circa 22 chilometri) e una volta arrivati a quel punto decidere se chiudere il cerchio tornando indietro lungo la ciclabile ’Pusterbike’ – che accompagna il rio Pusteria – oppure caricare la bici in treno salendo proprio alla stazione di Vandoies. Qualsiasi opzione di rientro si scelga, resteanno nel cuore e nella mente i fantastici panorami della Strada del Sole, una strada quindi (poco trafficata, ampia e molto ben asfaltata), non una ciclabile. Dunque prestare massima attenzione se si hanno bambini o ragazzi al seguito.

Una volta abbandonato il centro abitato di Brunico e lasciato alla spalle il distretto artigianale di Stegona, si oltrepassa il fiume Aurino e si umbocca appunto la ’Pustertaler Sonnenstrasse’ in direzione Falzes. Intorno, boschi di larici rendono fresca la salita anche nei giorni più assolati. Una volta terminata, lo sguardo si apre sui prati di Falzes e, là sullo sfondo, il paese. Come essere in una fiaba. Il campanile, i pascoli, le casette e il verde dell’erba appena tagliata che sposa il blu del cielo in lontananza. Fatica ripagata. Subito.

Falzes merita una piccola sosta. E’ un borgo alpino con tutto quanto necessario. La locanda, il supermercato, la farmacia, la banca, il forno e il macellaio. Ogni tipo di servizio e un’accoglienza a cinque stelle. A una manciata di minuti il paesino di Issengo dove è gradevole una sosta al biolago (anche balneabile se la temperatura ancora lo consente) e, poco dopo, Molini con Castel Schöneck. La strada curva attraverso il bosco e in leggera salita porta a Corti e Moso. Si attraversano le località di Pichlern, Ast e Enderast, fino a un altro gioiello, Terento che, con i suoi 1.245 è il punto più alto del tour. Dal parcheggio del borgo, in 20 minuti di facile trekking, si ’toccano’ le piramidi di terra: da vedere. Si scende a Vandoies di Sotto dove la Strada del Sole termina. Ma non l’avventura. Treno o ancora bici? Agli esploratori l’ardua sentenza.