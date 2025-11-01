Il paese delle grotte scavate nel gesso vanta anche un’antica strada sopraelevata. Carciofo moretto e olio regalano valore alla tavola

È il borgo dei tre colli e degli otto cardinali, delle grotte scavate nel gesso e di un’incredibile, antica strada sopraelevata, del carciofo moretto e dell’olio sopraffino. Brisighella è davvero un gioiello incastonato nell’entroterra ravennate. Il paese è sovrastato da tre pinnacoli di gesso su cui svettano tre simboli: sul primo colle la Torre dell’Orologio del secolo XIX, sul secondo (detto Frisone) la possente Rocca Manfrediana la cui costruzione venne avviata nel 1310 da Francesco Manfredi, signore di Faenza, e sul terzo colle, il Monticino, un grazioso santuario settecentesco dedicato alla Madonna.

Storie e leggende avvolgono questi testimoni del passato: si dice, per esempio, che ancora oggi dal colle della Torre nei giorni di tempesta si senta inveire Maghinardo Pagani che alla fine del Duecento fondò il borgo, ma poi fu sconfitto da Manfredi, ed è finito pure nell’Inferno di Dante, sbattuto fra i voltagabbana.

Le particolari caratteristiche del territorio (che fa parte del Parco regionale della Vena del gesso romagnola) hanno anche ‘disegnato’ alcune peculiarità del borgo di Brisighella, dove vediamo scale scolpite nel gesso e la singolarissima ‘Via degli asini’, una strada porticata e coperta: lungo questa via sopraelevata passavano le carovane cariche di prodotti e vi si affacciavano le stalle, mentre le case erano al piano superiore, e al piano terra c’erano i ricoveri per i birocci, ovvero i carretti per le merci. In una grotta sotto la Via degli Asini si apre anche l’osteria di Guercinoro, una delle perle dell’Accademia italiana della cucina.

Brisighella è anche il paese dei cardinali, avendo dato i natali a ben otto porporati, da Agostino Galamini (1551-1636) che fu Maestro generale dei Domenicani fino a Dino Monduzzi (1922-2006), prefetto della Casa Pontificia, e Achille Silvestrini (1923-2019), prefetto della Congregazione per le Chiese orientali. E fra gli edifici sacri del paese, la Pieve di San Giovanni in Ottavo (o Pieve del Thò), basilica in stile romanico, affonda le sue radici già nell’ottavo secolo.

Brisighella a tavola ci offre un piatto ricco di delizie: principe dei prodotti Dop è il Brisighello, olio extravergine d’oliva estratto a freddo, che ben si abbina al prelibatissimo carciofo moretto, tipico della primavera, che cresce sulle argille dei calanchi. Proprio nelle domeniche di novembre si rinnovano a Brisighella le ‘Quattro sagre per tre colli’: il 9 novembre si partirà con la sagra del porcello che consente anche di assaggiare salumi di Mora romagnola, una pregiata razza autoctona, poi il 16 novembre la sagra della pera volpina e del formaggio stagionato, il pecorino invecchiato nelle grotte di gesso (per rendersi conto di quanto sia buono il formaggio con le pere), il 23 novembre la sagra del tartufo e il 30 novembre la sagra dell’ulivo e dell’olio, con il Brisighello e il raffinato Nobil Drupa che si ricava dalla Ghiacciola. Info turistiche sul sito www.brisighella.org