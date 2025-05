Il mondo di geisha e samurai. Tradizioni giapponesi in mostra

Nelle prime settimane di apertura la mostra ’Giappone. Terra di geisha e samurai’, organizzata da ’Artika’ e ospitata a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, sta registrando un importante risultato di pubblico. In appena un mese di apertura, l’esposizione ha superato i 15mila visitatori (effettivamente entrati o che hanno prenotato online), confermandosi come uno degli eventi culturali più apprezzati della stagione.

La mostra, aperta fino al 29 giugno 2025, è un viaggio iniziatico in un Paese la cui cultura e le cui arti affascinano da sempre in Occidente, per grandissima varietà e raffinatezza. Il percorso espositivo si sviluppa per isole tematiche, approfondendo numerosi aspetti relativi ai costumi e alle attività tradizionali del popolo giapponese.

Le opere, selezionate dal curatore Francesco Morena, sono databili tra il XVII e il XX secolo. Esse provengono dal fondo privato di Valter Guarnieri, collezionista trevigiano con una grande passione per l’Asia orientale, alle quali si uniscono, in questa speciale occasione, alcuni kimono di collezione privata e preziose ukiyo-e di Hokusai, Hiroshige e Utamaro dalla collezione di Giancarlo Mariani.