Il giornalismo spiegato ai bambini

Dal 9 all’11 maggio si tiene a Reggio Emilia il primo festival di giornalismo per bambini che porta in Italia il meglio della stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni. Per tre giorni la ’città dei bambini’ diventa laboratorio di idee e si apre a conoscenze e scoperte, con un focus sull’attualità, sempre nel segno della promozione dell’educazione dei giovani e della cittadinanza attiva.

Il festival è organizzato dal mensile Internazionale Kids, dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani. A Reggio Emilia si parlerà di Medio Oriente ed Europa, femminismi e ambiente, ghiacciai e foreste, poesia e k-pop, famiglie e fumetti e, per la prima volta, l’evento si arricchirà di una rassegna di documentari per bambine e ai bambini. Info su https://www.comune.reggioemilia.it/vivere-reggio-emilia/eventi/festival-internazionale-kids