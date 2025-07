Il Giacosa Negroni conquista Londra

Durante la prima edizione del Bar Convent London, Antica Formula – il celebre vermouth creato da Antonio Benedetto Carpano nel 1786 e fiore all’occhiello di Fratelli Branca Distillerie – ha celebrato l’arte del Negroni con un evento esclusivo presso il bar londinese 69 Colebrooke Row, noto anche come “The Bar with No Name”.

Protagonista della serata, il Giacosa Negroni, interpretazione iconica del cocktail nato a Firenze nel 1919. Più di 100 cocktail serviti a professionisti e non, in un viaggio sensoriale che ha unito tradizione italiana e mixology contemporanea.

La drink list, curata da Mirko Maurello, Bar Manager di Giacosa, ha valorizzato l’inconfondibile gusto di Antica Formula, cuore pulsante di ogni creazione. Tre i cocktail proposti: il Giacosa Negroni, fedele alla tradizione con note amare e arancia amara; il Cosmo Negroni, un mix originale tra Negroni e Cosmopolitan; e il Coffee and Soda, omaggio al Sud Italia, con un twist umami e una guarnizione in stile caramella.

L’evento ha unito il patrimonio del Caffè Giacosa – istituzione fiorentina nata nel 1860, dove il conte Negroni ispirò la creazione del celebre drink – con lo spirito innovativo del 69 Colebrooke Row.