Il Consorzio approva la menzione Superiore

Il Consorzio Morellino di Scansano annuncia l’approvazione delle modifiche al disciplinare di produzione, introducendo significative novità per la denominazione. La più rilevante è l’inserimento della menzione ’Superiore’, che identifica così una nuova tipologia all’interno della proposta del Morellino di Scansano Docg.

La nuova menzione ’Superiore’ prevede una resa massima ridotta rispetto alla versione Annata del Morellino di Scansano e richiede che i vini siano ottenuti da uve Sangiovese per almeno l’85%, con la possibilità di utilizzare altri vitigni a bacca nera, non aromatici, fino a un massimo del 15%. Inoltre, l’immissione al consumo per questa categoria sarà consentita solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia, favorendo una maggiore maturazione e complessità del vino. Il Superiore si presenterà di colore rosso rubino tendente al granato; all’olfatto sarà profumato, etereo, intenso e fine, mentre al palato risulterà asciutto, caldo e leggermente tannico.

I vini del Consorzio Morellino di Scansano saranno a Vinitaly, a Verona dal 6 al 9 aprile 2025, alla Hall 9 Stand B17.