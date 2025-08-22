Il capolavoro di Francesco Signorelli come ospite d’onore

Tra le novità di Cortonantiquaria 2025, spicca il ritorno a Cortona, dopo oltre 150 anni d’assenza, della predella della pala dell’Annunciazione di Francesco Signorelli, tutt’ora conservata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio (nella foto un particolare).

Realizzata nel 1527 e dapprima creduta opera di Papacello, la pala e la sua predella - una tempera su tavola con le Storie della Vergine – sono state successivamente attribuite al nipote del celebre artista Luca Signorelli, figura di spicco della pittura del primo Cinquecento, assieme ad altri due dei quattro grandi dipinti commissionati dalle famiglie cortonesi per l’edificio sacro.

Dopo il probabile acquisto nell’Ottocento da parte dall’antiquario fiorentino Stefano Bardini, non si sono più avute notizie della predella fino al 2024, quando è tornata sul mercato antiquario internazionale. Oggi, grazie alla collaborazione con un collezionista privato, sarà visibile al pubblico per la prima volta, esposta come “ospite d’onore” della Fiera antiquaria, a Sant’Agostino.

M. Santin