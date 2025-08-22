Il calendario degli appuntamenti. Conferenze, dibattiti e concerti tra cultura, arte e bellezza

A corollario di CortonAntiquaria, due settimane di eventi tra arte, cultura, musica e spettacolo, molti a ingresso libero. "CortonAntiquaria non è soltanto una delle più antiche e prestigiose mostre di antiquariato d’Italia, ma rappresenta anche un’occasione per arricchire il nostro territorio di cultura e bellezza – dichiara Francesco Attesti, assessore alla cultura –. Gli eventi collaterali che accompagnano l’edizione 2025 nascono proprio con questo spirito: intrecciare il fascino delle arti decorative e della grande tradizione antiquaria con la musica, il teatro e il dialogo con le espressioni artistiche contemporanee. Quindi, CortonAntiquaria 2025 sarà certamente un viaggio attraverso il tempo, ma anche un’occasione per riflettere sul presente e immaginare il futuro della cultura".

Il via oggi, con la cerimonia di inaugurazione (ore 17.30, Chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino, ingresso su invito), prima di numerose iniziative. Dopo il successo della mostra celebrativa del 2023 per il cinquecentenario della morte di Luca Signorelli si tornerà a parlare del maestro cortonese (e del nipote Francesco Signorelli, autore della predella esposta a CortonAntiquaria), grazie alla conferenza di Tom Henry, storico dell’arte curatore dell’esposizione del MAEC, domenica 24 agosto alle 17.30, nel Chiostro del Centro Congressi Sant’Agostino (ingresso libero). Venerdì 29 agosto alle 18, la conferenza organizzata con lo Studio Legale Iureconsulti. L’avvocato Emanuele Spina approfondirà obblighi e procedure antiriciclaggio nel mercato dell’arte (ingresso libero).

La mostra del MAEC ’Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica’ sarà al centro della conferenza (con visita alla rassegna) di mercoledì 3 settembre alle 17 con il professor Francesco Zimei (Università di Trento) tra i curatori dell’esposizione, e la dottoressa Giulia Spina (Opificio delle Pietre Dure).

Sempre il 3 settembre alle 21.30, in Piazza Signorelli, il concerto jazz per ensemble ’Mediterrando’, nuovo progetto del compositore, pianista e direttore d’orchestra livornese Mauro Grossi (ingresso libero). Venerdì 5 settembre, protagonista la danza con lo spettacolo ’Diamanti’, che, con la direzione artistica di Francesco Borelli, vedrà esibirsi celebri star della danza europea (Piazza Signorelli, ore 21.30. Biglietti disponibili negli uffici di Cortona Sviluppo o su TicketOne).

Il concerto di Fiorella Mannoia ’Fiorella Sinfonica / live con orchestra’, animerà la sera di sabato 6 settembre (ore 21.30 Piazza Signorelli). La celebre interprete, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, ripercorrerà i successi del suo repertorio (biglietti disponibili su TicketOne e negli uffici di Cortona Sviluppo).

Domenica 7 settembre, gran finale con l’opera lirica ’L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti che, diretta dal baritono e direttore d’orchestra Álvaro Lozano e con la regia di Beatrice Robuffo, vedrà in scena CorOrchestra e COIF – Compagnia d’Opera Italiana di Firenze (ore 21, Piazza della Repubblica, ingresso su prenotazione, telefonando al 339.2349388).

Marina Santin