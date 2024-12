Il bel canto. L’Elisir d’amore di Donizetti Il Teatro Galli di Rimini apre il nuovo anno con 'L'Elisir d'Amore' di Donizetti, un'opera lirica celebre per il bel canto italiano. Regia di Carlo Tedeschi, con il Coro Lirico Città di Rimini e l'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Tre spettacoli da non perdere per immergersi nella comicità romantica di questo capolavoro.