I segreti del ‘verde’ e della natura

Il Festival del Verde di Torino e area metropolitana ritorna per la sua III edizione da domani al 25 maggio a Torino per invitare a scoprire i segreti del verde urbano e della natura in città con un programma diffuso, di tre settimane, che mette in connessione Torino e i comuni della prima cintura spingendosi fino a Cuneo.

Venti giorni di appuntamenti all’insegna del verde per un Festival che cresce con oltre 150 iniziative dedicate al mondo vegetale in tutte le sue declinazioni: dai parchi pubblici ai libri sul tema, dal volontariato nelle aree verdi fino alla scoperta degli habitat naturali e dei giardini privati.

Il Festival del Verde, che quest’anno apre le porte ad oltre 80 location tra Torino e l’intera area metropolitana, è il primo format di eventi diffusi e aperture straordinarie dedicati al verde urbano. L’edizione 2025 è dedicata al tema ’Il futuro con le piante’ e intende offrire al pubblico, un’anteprima delle trasformazioni urbane che interessano il verde pubblico. Info su www.festivalverde.it