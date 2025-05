’Gusto italiano’. Le bontà autentiche di Forno Bonomi

di Violetta De NicolaisForno Bonomi ha presentato ’Gusto italiano’, la nuova campagna social che esalta il gusto autentico della buona pasticceria di montagna e l’eleganza della tavola. Protagonisti indiscussi, i suoi grandi classici: Savoiardi, gli unici certificati da Federazione Italiana Cuochi, per i quali l’azienda di Roveré Veronese detiene il primato mondiale di produzione, Sfogliatine, Frolle al Burro e Amaretti – reinterpretati in chiave creativa grazie a ricette inedite, e presentati in grande stile con la collaborazione di Tognana.

L’azienda veneta, con sede a Treviso e specializzata nella produzione di stoviglie in porcellana dal 1946, ha curato la mis en place, rendendo ogni creazione un’esperienza di eleganza oltre che di gusto. La tradizione e l’innovazione, tratti distintivi del design italiano che caratterizzano da sempre le collezioni Tognana, con Forno Bonomi condivide non solo le radici territoriali, ma anche il valore dell’eccellenza Made in Italy e il prestigio internazionale.

"Questa campagna è nata dal desiderio di offrire ai nostri consumatori nuove possibilità d’uso per i nostri prodotti – affermano Fausto e Renato Bonomi, presidente e AD dell’azienda –. Fragranti come appena sfornati e versatili, permettono di creare facilmente ricette scenografiche e alla portata di tutti, trasformandole in autentiche opere di dolcezza capaci di rendere speciale ogni occasione. Per questo siamo davvero lieti di aver collaborato con Tognana, una realtà che, oltre a condividere con noi le radici venete, incarna la cultura del Made in Italy, dove l’arte della tavola diventa il rituale perfetto per celebrare la convivialità".

La campagna ’Gusto italiano’ è on line su Instagram con le proposte di quattro talentuosi food blogger: Alex Li Calzi – @lorsoincucina - Tiramisù di Pasqua con Savoiardi; Orietta Quaranta – @cake_of_gina – Cheese Cake di Limoni con Frolle al Burro; Elena Formigoni – @cucinama – Bonet con Amaretti (nella foto in basso); Antonella Pagliaroli – @frame_of_sugar Charlotte di lamponi con Sfogliatine zuccherate.

Un viaggio tra dolcezza e raffinatezza, dove la tradizione incontra la creatività per rendere ogni momento un’esperienza speciale.