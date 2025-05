Gusto infinito aspettando il BrodettoFest

Chi vuol degustare il brodetto in attesa del festival nazionale di Fano che va in scena dal 30 maggio al 2 giugno? Basta mettersi in auto, raggiungere Fano e gustare ’Aspettando il Brodetto’, ovvero l’anteprima del festival della cucina di mare più atteso: i ristoranti aderenti a ’BrodettoFest’ di Fano, fino al 25 maggio proporranno la loro zuppa di pesce a un prezzo scontato.

Un’iniziativa dedicata alle famiglie, ai gruppi di amici e a tutti coloro che amano la zuppa dei pescatori. Una gustosa anteprima del festival che quest’anno si annuncia ricco di appuntamenti, nel ponte del 2 giugno, sul lungomare di Fano. Ci si può già iscrivere (brodettofest.it) ad esempio sia per le gare del campionato italiano di brodetto, che per i cooking show con grandi cuochi che cucineranno le zuppe e che potranno essere degustate dal pubblico.

La novità della prossima edizione sarà il ’Villaggio del Gusto’, in collaborazione con il mondo delle marinerie italiane e con le tipicità del territorio: ospite 2025 il Ciuppin ligure, la zuppa di pesce totalmente senza spine tipica della riviera ligure. E per chi ama sorseggiare aperitivi o cenare sotto le stelle all’insegna del mare, c’è la ’BrodettoBoat’ che riapre la cambusa vicino alla spiaggia.

Il festival propone anche degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, momenti di divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show con grandi ospiti, mostre d’arte, concerti e spettacoli: Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore acclamato a livello internazionale e Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana e ancora la Musicando Jazz Orchestra presenta ’Grande Grande Grande… Mina’. Allestiti anche spazi degustazione dei vini delle Marche e lo ’Spazio-bro’ con la cucina dei pescatori in diretta, naturalmente da gustare.

Davide Eusebi