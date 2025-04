Gusto e natura sulle orme del Prosecco

Novanta chilometri di gusto. La ’Strada del del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene’ è un affascinante itinerario enoturistico che si snoda attraverso le colline della provincia di Treviso, nel Veneto. Il percorso – istituito nel 1966 come prima strada del vino in Italia, collega le città di Conegliano e Valdobbiadene – offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche.

Il viaggio inizia a Conegliano, sede della storica Scuola Enologica fondata nel 1876, che ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della viticoltura locale. Da qui si prosegue attraverso dolci colline ricoperte di vigneti, tra pittoreschi borghi come San Pietro di Feletto, Refrontolo e Follina, fino a raggiungere Valdobbiadene. Sostando nelle cantine storiche per degustare il celebre Prosecco Superiore Docg, prodotto simbolo di questa terra.

Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state riconosciute come Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 2019, grazie alla loro conformazione unica caratterizzata da rilievi ripidi e ciglioni (terrazzamenti erbosi). Questa particolare geomorfologia crea un ambiente ideale per la coltivazione della vite, conferendo al vino le sue distintive caratteristiche organolettiche.

Trai siti turistici lungo il percorso il Molinetto della Croda a Refrontolo (nella foto), un antico mulino ad acqua incastonato nella roccia, simbolo della tradizione rurale locale e Abbazia di Santa Maria a Follina che, con la sua architettura cistercense, offre uno spaccato della storia religiosa della regione. Per gli amanti della natura, numerosi sentieri panoramici permettono di esplorare a piedi o in bicicletta le colline circostanti, offrendo viste mozzafiato sui vigneti e sui borghi storici.