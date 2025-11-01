Grazie ai due comprensori che coprono centinaia di chilometri di piste viene garantita un’offerta tra le più avanzate e complete dell’arco alpino

In Trentino ci sono due comprensori sciistici, il Dolomiti Superski e lo Skirama Dolomiti - Adamello Brenta, che garantiscono un’offerta tra le più avanzate e complete nell’arco alpino. Il Dolomiti Superski, che nel 2024 ha celebrato 50 anni è il più grande carosello sciistico al mondo. Un ’regno della neve’ per gli amanti degli sport invernali, che comprende dodici zone sciistiche tra Alto Adige, Trentino e provincia di Belluno, che spiccano per la varietà dei tracciati e sono indicate per la vacanza di tutta la famiglia. Grazie a un unico skipass, acquistabile anche online, Dolomiti Superski mette a disposizione 350 impianti e 1.200 chilometri di piste, 350 dei quali in territorio trentino (Val di Fassa, Val di Fiemme e San Martino di Castrozza-Passo Rolle) dove la sciabilità è garantita da dicembre ad aprile.

Lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta, con quasi 400 chilometri di piste e 150 impianti di risalita è uno dei comprensori sciistici più importanti a sud delle Alpi. Raggruppa le stazioni invernali del Trentino occidentale, tutte accessibili con un unico skipass che spalanca l’orizzonte di un tour nello scenario dei massicci dell’Adamello-Presanella, dell’Ortles-Cevedale e delle Dolomiti di Brenta, tra i panorami di alta quota più affascinanti e conosciuti a livello internazionale.

Ne fanno parte le importanti e note stazioni sciistiche di Madonna di Campiglio e Pinzolo in Val Rendena, Folgarida-Marilleva, Peio, Passo del Tonale in Val di Sole, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria- Lavarone-Luserna. L’elevata altitudine dei tracciati, che raggiungono i 2.500 metri di quota a Madonna di Campiglio e i 3.000 metri a Peio e al Passo del Tonale, garantisce la possibilità di sciare da novembre a primavera inoltrata.

Il calendario – meteo permettendo – delle prime aperture degli impianti sarà fra il 22 e il 29 novembre. L’inverno si avvicina a grandi passi e sarà indimenticabile: la Val di Fiemme ospiterà le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, accendendo i riflettori internazionali su un territorio che vive lo sport e l’accoglienza come parte della propria identità. Andranno in scena le gare delle discipline nordiche – sci di fondo, salto e combinata – trasformando la valle nel cuore pulsante dei Giochi e richiamando atleti e tifosi da ogni parte del mondo. Gli impianti storici, già protagonisti di grandi eventi internazionali, si preparano a nuove emozioni. Qui si assegnerà il 30% delle medaglie olimpiche complessive.

Un’occasione unica per vivere lo spettacolo dello sport tra le Dolomiti. La valle si prepara anche a regalare agli ospiti un ricco calendario di intrattenimento e importanti novità per lo sci alpino, l’attività outdoor più amata e trainante dell’inverno fiemmese.