Gli inediti di Depero per celebrare il suo genio

Dal 7 al 19 maggio 2025, la Libreria Antiquaria Gonnelli di Firenze ospita ’Fortunato Depero – progetti futuristi’, mostra che presenta per la prima volta 28 disegni inediti dell’artista, figura emblematica del Futurismo italiano. Provenienti da una collezione privata, i lavori – datati tra il 1919 e il 1928 – spaziano tra pubblicità (Campari, Birra), scenografie teatrali, arazzi, cuscini, gilet e copertine editoriali, rivelando l’eclettismo e la visione avanguardistica di un artista totale, capace di fondere illustrazione, design e comunicazione visiva.

In un’epoca di profonde trasformazioni culturali, Depero si distinse per la sua capacità di attraversare linguaggi e media con coerenza e originalità, trasformando il disegno in gesto, progetto e visione. La mostra vuole essere un omaggio alla sua modernità, ma anche uno spunto di riflessione sulla straordinaria attualità del suo pensiero creativo.

Curata da Maurizio Scudiero, l’esposizione è accompagnata da un catalogo edito nella storica collana Quaderni Gonnelli. L’evento rientra nelle celebrazioni per i 150 anni della Gonnelli, che già dal 1913 aveva promosso la pittura futurista in collaborazione con La Voce, confermando un impegno costante nella valorizzazione delle avanguardie del Novecento.