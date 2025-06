GIORNATE GREEN. EMILIA-ROMAGNA. A TUTTA NATURA

Dal Rosa della notte al Verde del giorno, il passo è breve. Almeno in Emilia-Romagna. Sì, perché la regione si prepara a vivere una serie di iniziative outdoor che iniziano proprio in questo weekend lungo che culmina con la festa del 2 Giugno. Dalla bici, al trekking, passando per il birdwatching: le attività, sono davvero per tutti i gusti e tutte le età e offrono l’opportunità di fare una pausa rigenerante dopo il lungo inverno.

Domani si va alla scoperta di fossili passeggiando lungo un sentiero che costeggia il torrente Arda, partendo dal borgo medievale di Castell’Arquato, nel Piacentino, uno dei 100 Borghi più belli d’Italia, all’interno delle cui mura sono ancora oggi incastonati preziosi fossili marini. L’escursione guidata è facile, adatta a famiglie e bambini dai 6 ai 12 anni. Un’occasione per osservare la ricca fauna fossile dello stratotipo del Piacenziano, terreni di origine marina che risalgono a 3,5-2,5 milioni di anni fa.

Bastano invece un binocolo e tanta curiosità per vivere una giornata emozionante nell’ambiente incontaminato della Salina di Cervia. Oggi e domani è in programma un’escursione lenta e silenziosa lungo la ’via dei nidi’ della Salina, per osservare gli uccelli in cova, durante il corteggiamento, l’accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido. Una guida esperta aiuterà i partecipanti a riconoscere le specie animali e la flora amante del sale, tra acque e cieli che si confondono nel paesaggio.

Oggi e ogni domenica del mese, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio (Ra) propone due esperienze immersive dedicate alla bellezza, ai profumi e alle proprietà della lavanda, pianta straordinaria che a giugno regala la sua massima fioritura. Mille sfumature di Lavanda, una passeggiata guidata per ammirare le diverse specie e varietà di lavanda, dai fiori blu, viola, fino alla lavanda rosa, con fiori quasi bianchi, e ’Picnic in Viola’, tour guidato nel lavandeto e tra le erbe aromatiche storiche, seguito da un originale picnic preparato dai ristoratori locali nel giardino botanico.

Ma non è tutto. Domani visita speciale all’Oasi Gregorina, area naturale Wwf dall’ecosistema unico, con un bosco, un vigneto e un prato mellifero, dove è possibile intravedere lupi, chirotteri e istrici. Con una navetta gratuita dal centro di Castrocaro Terme e Terra del Sole si entrerà direttamente nell’Oasi con guide escursionistiche AIGAE, per tariffa esperienza della natura in un modo nuovo anche grazie a installazioni e sorprese che invitano a connettersi con altre persone e sfidando gli amici con giochi e quiz. L’Oasi Gregorina di Castrocaro e Terra del Sole (FC), si trova all’interno dell’omonima Tenuta del Gruppo Leone Alato.