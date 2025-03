Gig tripping in Marocco. Il Festival delle Rose

Continua la tendenza del “gig tripping”. In Italia, il 61% della popolazione viaggia volentieri per partecipare a un evento, mentre il 12% dichiara di spostarsi per eventi sportivi e vacanze active, percentuale che sale al al 15% per i Millennials e al 17% per la Gen Z. Tra le destinazioni ricche di eventi durante tutto l’anno rientra Marrakech, dove in ogni stagione si svolgono manifestazioni che spaziano dalle gare sportive alla cultura. Tra gli eventi da non perdere, il Festival delle Rose (foto Lottie Davis). Ogni primavera, nella cittadina di Kelaat M’Gouna, a nord est di Marrakech, i roseti persiani iniziano a sbocciare e la valle si tinge di rosa. I visitatori possono assistere ai festeggiamenti del raccolto, con musica, sfilate di carri, strade decorate con ghirlande di petali e venditori che offrono prodotti tra cui acqua di rose, olio, saponi e creme. Le date variano a seconda del raccolto e vengono rese note un mese prima. Anche se un po’ distante da Marrakech, è un’opportunità imperdibile per un tour scenografico nell’entroterra. Altro evento, l’ High Atlas Ultra Trail®, un’emozionante competizione di trail running che attraversa i paesaggi dell’Alto Atlante marocchino.