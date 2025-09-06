Gasthof Jochele. La passione per un’ospitalità autentica

Forse – come dice Michael Hainz – è una questione di Dna. Forse. In realtà c’è davvero molto di più. Ospitalità a Falzes, piccola ’capitale’ sulla ’Strada del Sole’ in Val Pusteria, ha una sola declinazione. Ed è quella della ’Jochele Gasthof’. Una locanda sì, proprio quella che è fulcro della vita paesana, luogo di incontro, di musica e di cultura. Di scambio e autentica convivialità. Questione di Dna se il tempo, pur scorrendo, non ha cambiato affatto il senso di rifugio, l’atomosfera di accoglienza, la percezione di ristoro.

Merito di Michael, di sua moglie Vera, della loro famiglia e di uno staff che eleva al livello massimo l’accoglienza altoatesina. Passione, certo. Professionalità e innovazione. Ingredienti che rendono l’affascinante Gasthaus un hotel 4 stelle e un ristorante top (www.jochele.it) che consentono alla struttura di rientrare nel ristretto network delle 26 locande altoatesine, dove qualità fa rima con tradizione e ospitalità schietta e sincera.

"Ciò che a noi interessa – illustra Micheal – è creare un’atmosfera rilassata e informale facendo sentire a casa i nostri ospiti. Falzes è un gran bel paese ed è baciato dal sole. Da vivere in ogni stagione e quindi anche in autunno, quando il clima è ancora mite e i colori sono incredibili. È un momento in cui la natura si trasforma – continua il giovane oste che è anche un abilissimo cacciatore – è merita di essere vissuta e ascoltata".

E, assaporata. Perché la cucina sforna prelibatezze locali e selvaggina appunto. "Se il cacciatore è nel bosco di prima mattina, in tavola allo Jochele abbonda la selvaggina" recita uno dei tanti adagi a queste latitudine. Insomma, filiera cortissima e stile di vita strettamente legato al meglio che l’ambiente possa regalare: carni, formaggi, dolci.

Benzina fondamentale per far girare il motore nelle gambe e nelle braccia, sia per chi va in bici che per chi fa trekking. Senza contare che, le strepitose piste di Plan de Corones, sono a un quarto d’ora di ’bus-navetta’ e dunque, appena i fiocchi bianchi trasformeranno Falzes in una fiaba, non mancherà il popolo degli sciatori ad animare il paese e la sua locanda. Sempre pronta ad accogliere con stile, schiettezza e passione.