Frequentato a lungo da Petrarca che andava ospite dai Visconti è famoso per il vino Doc. Un angolo unico di Pianura Padana

San Colombano al Lambro, borgo fra i più belli nel cuore della Pianura Padana, si trova poco distante da Milano e da Pavia. Famoso per il vino San Colombano Doc prodotto sia in versione rossa che bianca, con varianti frizzanti. Il rosso è ottenuto principalmente da uve Croatina, Barbera e Uva Rara. Il bianco è prodotto da Chardonnay e Pinot Nero. Il territorio di San Colombano al Lambro è caratterizzato da una zona collinare che favorisce la coltivazione della vite. La storia della viticoltura qui risale al X secolo.

Il poeta Francesco Petrarca soggiornò a lungo ospite dei Visconti nel Castello di San Colombano e in una lettera, a Guido Arcivescovo di Genova del 21 ottobre 1353, scrisse: "A piè del colle scorre il Lambro limpidissimo fiume e benché piccolo è capace di sostenere barche di ordinaria grandezza, il quale scendendo per Monza, di qui non lungi, si scarica nel Po: a ponente si stende lo sguardo a larga spaziosa veduta, e regnavi gradita solitudine e amico silenzio. Io non conosco altro luogo che in positura si poco elevata si vegga attorno si vasto prospetto di nobilissime terre; sol che tu giri d’attorno l’occhio ti si offrono innanzi, Pavia, Piacenza e Cremona... Nelle limpide giornate, dalla collina che sovrasta il paese di San Colombano la visione spazia verso nord ed arriva a tutto l’arco alpino, mentre dalla parte di Miradolo Terme, verso sud, lo sguardo si apre sulla valle del Po fino agli Appennini".

Vista la sua importanza storica, ambientale ed enogastronomica da alcuni anni il territorio è tutelato dal Parco della Collina di San Colombano. Uno dei gioielli da visitare è il Castello. Davanti alla parrocchiale di San Colombano Abate si trova una torre quattrocentesca che proteggeva l’ingresso al Castello, distrutto da Federico I Barbarossa e da lui stesso fatto poi ricostruire. Passato di mano fra Landriani, Torriani, Visconti e la Certosa di Pavia, infine donato alla famiglia Belgiojoso, era rimasto proprietà della casata, con alterne vicende, sino alla prima metà del ’900. Da vedere la torre occidentale del ’400 e parte delle mura difensive. La parte più suggestiva è certamente il bordo che si trova all’interno.

Proseguendo si passa a Palazzo Patigno, un seicentesco edificio, sede degli uffici comunali, che ospita un museo paleontologico e archeologico. San Colombano al Lambro resta comunque famoso per la produzione del vino, in particolare per il vino San Colombano Doc, l’unico vino a Denominazione di Origine Controllata della città metropolitana di Milano, secondo il Consorzio Vini Doc San Colombano.