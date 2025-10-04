FRA I BORGHI. AI PIEDI. DELLE DOLOMITI

Avventuriamoci all’interno dei Borghi del Trentino più belli d’Italia, appartati tra le montagne, quasi a cercarne una rassicurante protezione, circondati dai boschi o da distese coltivate che, nei secoli, sono stati fonte di sopravvivenza per le loro comunità. Il borgo di San Lorenzo, situato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nasce dalla fusione di sette Ville: Berghi, Pergnano, Senaso, Dolaso, Prato, Prusa e Glolo.

Si cammina senza fretta tra le stradine, osservando rare architetture rurali come i ’pont’, le rampe carrabili per accedere ai depositi di fieno, gli essiccatoi e i fienili nella parte alta delle abitazioni. É la patria della ‘ciuiga’, un insaccato presidio Slow Food al quale è dedicato un intero weekend di festa (dal 31 ottobre al 2 novembre) nel cuore dell’autunno.

Rango verso l’altopiano del Bleggio ti colpisce invece per i suoi portici, le cantine, gli androni, i volti a botte (portech) sotto cui ci si rifugiava in inverno per proteggersi dal freddo. Ogni scorcio di Rango racconta storie di vita contadina, condotta a ritmo lento, quando le giornate erano scandite dal sorgere del sole e dal rintocco delle campane. Luogo ideale per prendersi una pausa dal ritmo frenetico della quotidianità e riassaporare il piacere delle piccole cose. Pochi minuti di passeggiata lo separano da Balbido, il ’paese dipinto’, per i murales colorati che ne decorano le case e che rappresentano storie e tradizioni della gente del posto. Passeggiare tra le vie di Balbido è come guardare un album di ricordi che ripercorre la vita contadina di un tempo.

La Festa della Noce del Bleggio è l’8 e 9 novembre a Cavrasto, a pochi chilometri da Rango, dove le antiche case contadine vengono trasformate in piccole botteghe per i prodotti del territorio. Tutto il paese si trasforma in una grande comunità enogastronomica dove degustare la noce del Bleggio, al naturale o trasformata in profumate torte, pagnotte fragranti, robusto liquore nocino e il raro salame alle noci.

La fascinosa Luserna a sud est di Trento, appartata e immersa in una cornice naturale, si presenta come un pugno di case come sospese quando, alle prime luci dell’alba, le nebbie invadono la Valle dell’Astico e salgono fino a lambire l’orlo dello sperone roccioso che precipita a ovest del paese in questo fluttuante mare di vapori. Luserna è nota per essere l’ultima isola linguistica cimbra.

Dopo una passeggiata tra i boschi attorno al borgo si può sostare al rifugio Malga Campo, un’esperienza adatta alle famiglie e agli amanti della natura e della storia. Il Festival dell’agricoltura di Montagna e Giornata del Porro a Nosellari, l’11 e 12 ottobre, ha fatto diventare il porro un po’ simbolo di questa piccola frazione e la sua raccolta si trasforma in una Festa.