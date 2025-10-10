Formaggi Morandi. L’arte casearia in rosa

Il Caseificio Morandi di Anguillara Veneta (PD), nasce come azienda familiare dedita alla produzione di formaggi artigianali di latte vaccino, caprino e ovino. Le sorelle Angela, Elena e Chiara Morandi (nella foto) hanno ereditato la passione e la competenza del padre Oriano, mantenendo forte il legame con il territorio e la tradizione.

Il latte per le produzioni proviene da una filiera locale entro circa 100 km, sensibile al benessere degli animali e a pratiche sostenibili. Le lavorazioni privilegiano metodi artigianali: fermenti selezionati, caglio naturale, assenza di additivi, attenzione alle fasi di acidificazione e stagionatura.

Nel 2023 nasce la collaborazione con l’Università di Padova per il progetto Caseus Patavinus 1222, un formaggio vaccino a latte crudo che valorizza le radici culturali e gastronomiche del territorio. Il caseificio produce una gamma variegata di formaggi tra cui caciotte vaccine, pecorine e caprine.

Il marchio annovera diverse partecipazioni e riconoscimenti a numerosi contest fra i quali il World Cheese Awards, il Concours international de Lyon, il Frankfurt international cheese e il trofeo San Lucio a Pandino (Cremona).