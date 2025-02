Food sound e ghiacciai sotto la lente del Muse

Che ruolo ha il suono nella scelta e nel consumo dei cibi che portiamo sulle nostre tavole? A partire dal 22 febbraio, per tutto l’anno, il Muse di Trento propone ’Food Sound. Il suono nascosto del cibo’, una mostra inedita che svela l’importanza della componente sonora nella nostra alimentazione, dalla stimolazione dell’appetito all’influenza sugli acquisti dei generi alimentari.

Dal 21 marzo invece il Museo si vestirà di... ghiaccio. Nell’anno proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come ’Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai’ per celebrare e valorizzare l’importanza dei ’giganti bianchi’, il Muse propone mostre, film, spettacoli, attività didattiche ed eventi con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico sulle dinamiche di trasformazione in corso: della crisi climatica alla necessaria evoluzione di un nuovo sistema di valori rispetto alla natura.