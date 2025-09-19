Foliage, tradizioni e sapori: viaggio d’autunno sul Trenino verde delle Alpi

  1. Home
Dal Piemonte al cuore della Svizzera, un itinerario che invita a rallentare, scoprire e gustare tra panorami dai colori caldi e sapori tipici della gastronomia locale

di CHIARA GIACOBELLI
19 settembre 2025
L’autunno è la stagione che accende i paesaggi di sfumature calde e regala alla tavola il meglio delle produzioni locali. È il momento perfetto per lasciarsi guidare dalla natura, per assaporare nuovi percorsi tra foglie che scricchiolano sotto i piedi, mercatini autentici e sapori che raccontano la storia del territorio.

In questo contesto, il Trenino Verde delle Alpi si rivela un compagno di viaggio ideale: collega il Piemonte alla Svizzera attraversando scenari spettacolari tra vallate, picchi innevati e borghi da cartolina. Un invito a rallentare, scoprire, gustare.

Questo percorso panoramico si trasforma così in un’esperienza completa, capace di unire il piacere del viaggio alla scoperta delle specialità culinarie delle regioni attraversate. Profumi di stagione, pietanze locali e tradizioni che prendono vita nei villaggi disseminati lungo la tratta. Un’occasione per ritrovare autenticità, convivialità e quella piacevole sensazione di benessere che l’autunno sa regalare.

Spiez – Sentiero esperienziale tra i vigneti

Nel cuore del paesaggio vinicolo svizzero, sulle colline di Spiez, l’autunno si trasforma in una passeggiata tra colori, profumi e storie da ascoltare. Il Vineyard Sensory Adventure Trail, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione servita dal Trenino Verde delle Alpi, propone un cammino di circa un’ora immersi nei vigneti. Il percorso, reso interattivo da dodici pannelli informativi e contenuti digitali accessibili tramite QR code, guida i visitatori attraverso il mondo della viticoltura locale.

Il panorama merita già da solo la passeggiata: dal promontorio si ammirano il lago di Thun, il borgo di Spiez e le Alpi che fanno da cornice. Una volta terminato l’itinerario, il consiglio è di fermarsi presso l’Alpine Wein Kultur per una degustazione, oppure acquistare qualche bottiglia dei vini appena scoperti. Un modo completo per esplorare il territorio… con tutti i sensi.

Thun – Tour gastronomico della città

Tra le proposte più deliziose dell’autunno svizzero figura il tour gastronomico di Thun, esperienza su prenotazione pensata per piccoli gruppi fino a otto persone. Il punto di partenza è il Welcome Center della stazione, comodamente raggiungibile con il Trenino Verde delle Alpi. Da qui inizia un percorso goloso di 3-4 ore tra ristoranti, bistrot e locali tipici, che offrono una sequenza raffinata di assaggi: dagli antipasti ai dessert, passando per piatti tradizionali accompagnati da ottimi vini.

Oltre al gusto, il percorso regala scorci suggestivi e aneddoti sulla storia di questa affascinante cittadina. Con la carta giornaliera del Trenino Verde delle Alpi, si può inoltre accedere gratuitamente ai traghetti BLS e concludere la giornata con una rilassante crociera sul lago di Thun, scoprendo la città da una prospettiva diversa e poetica.

Berna – Il Mercato delle cipolle

A Berna, l’autunno ha un sapore unico grazie al celebre Zibelemärit, il Mercato delle cipolle che ogni anno, il quarto lunedì di novembre, anima il centro storico con colori, profumi e artigianato. La festa inizia all’alba: le strade dell’Altstadt si riempiono di bancarelle che espongono trecce di cipolle artisticamente intrecciate, corone profumate e decorazioni tradizionali.

A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci pensano le specialità gastronomiche a base di cipolla – come torte salate, zuppe e pizze – e le dolcezze stagionali: vin brulé, Magenbrot, mandorle caramellate. Un vero inno ai sensi. Con la carta 2 giorni Trenino Verde delle Alpi è possibile partire già la domenica e pernottare nelle vicinanze, così da vivere il lunedì mattina con calma e immergersi nella festa senza fretta né stress.

L’itinerario della birra nell’Emmental

Fino al 31 ottobre l’Emmental invita a vivere un’autentica esperienza di gusto con l’itinerario della birra: un trekking enogastronomico di circa 9 chilometri che parte da Sumiswald e arriva a Burgdorf, attraverso dolci pendii, castelli medievali e paesaggi campestri.

Lungo il cammino si incontrano quattro tappe culinarie, dove birre artigianali locali vengono abbinate a specialità del territorio. Il percorso culmina in una pausa in una tipica Schützenhaus, locanda tradizionale affacciata sulle rive del fiume Emme. Il tutto è perfettamente integrato nella rete ferroviaria BLS, rendendo il viaggio comodo e sostenibile, nel pieno spirito dell’autunno lento e consapevole.

Explore’n’Rail Universo Kambly

Per chi ama i dolci, una tappa imperdibile è la Kambly Erlebniswelt, la fabbrica della celebre pasticceria svizzera situata a pochi chilometri da Berna. In soli 36 minuti di treno si arriva in un luogo che affascina grandi e piccoli: oltre 100 tipi di biscotti da assaggiare, uno shop fornitissimo, laboratori di pasticceria e uno show multimediale che racconta la storia di Oscar R. Kambly e delle sue prime creazioni.

La visita si trasforma in un viaggio emozionante grazie alla pasticceria da esposizione, dove i Maîtres Confiseurs mostrano le tecniche dell’alta arte dolciaria dal vivo. Il consiglio è di utilizzare la carta 2 giorni Trenino Verde per dedicare mezza giornata all’universo Kambly e l’altra a visitare i dintorni, magari con una crociera sul lago di Thun o una passeggiata in città. I bambini sotto i sei anni viaggiano gratis, rendendo questa esperienza ancora più accessibile per le famiglie.

L’autunno, quindi, come tempo ideale per rallentare e godersi ogni dettaglio: dal paesaggio che si tinge di rosso e oro alle storie nascoste dietro ogni pietanza. Con il Trenino Verde delle Alpi e la rete BLS, ogni viaggio diventa un’occasione per scoprire una Svizzera autentica, conviviale e sorprendente. Una stagione fatta di emozioni genuine, dove il gusto incontra la natura e ogni meta è solo l’inizio di una storia da assaporare. 

