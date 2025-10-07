Dallo schermo alla realtà: sempre più italiani viaggiano in base a film, serie tv e libri

Sempre più italiani scelgono di partire per scoprire luoghi che hanno già visto sullo schermo o immaginato leggendo un libro. Le pagine di un romanzo e le scene di una serie diventano mappe, e la cultura si trasforma in bussola. È il segno di un nuovo modo di viaggiare: il percorso comincia nell’immaginazione, molto prima della valigia.

Secondo un sondaggio di eDreams, condotto su oltre 9.000 persone in sette Paesi, il 97% dei nostri connazionali ha deciso di visitare un luogo dopo averlo scoperto in un’opera narrativa o audiovisiva. Nel 62% dei casi quell’idea si è poi tradotta in un viaggio vero e proprio. L’ispirazione culturale non resta più un sogno da divano: diventa itinerario.

Vanessa Scalera alias Imma Tataranni a Matera

Dallo schermo alla valigia

Le immagini guidano la scelta più delle parole. I documentari conquistano il 57% degli intervistati, seguiti da film e video (42%), poi da serie TV e libri (24%). L’immaginario visivo vince, ma la curiosità resta il filo conduttore: chi parte vuole toccare la storia che lo ha emozionato.

Gli italiani mostrano una predilezione per i mondi antichi (40%), affascinati, per esempio, dalle atmosfere medievali di Game of Thrones o dalle saghe nordiche di Vikings. Subito dopo vengono i regni magici (35%), come quelli di Harry Potter e The Witcher, poi gli scenari futuristici (24%), molti dei quali posso essere ispirati a Blade Runner. L’orizzonte è ampio: il 69% è pronto a spingersi oltre i confini europei pur di vivere le proprie storie preferite, mentre solo una piccola parte rimane nel Vecchio Continente o in Italia.

Generazioni in viaggio (e nel sogno)

La potenza delle storie attraversa tutte le età, ma cambia forma. La Gen Z, tra i 18 e i 24 anni, è la più influenzata: ogni giovane ha scelto almeno una meta ispirandosi a un racconto. I trentenni e i quarantenni, invece, sono quelli che trasformano più spesso l’ispirazione in esperienza, sostenuti da maggiore autonomia economica e voglia di esplorare.

Con l’età cresce anche l’interesse per il contenuto più che per l’immagine, in quanto le persona si lasciano guidare da documentari e libri, media che offrono profondità e contesto. I più giovani preferiscono mondi fantastici o proiezioni del futuro, con una curiosità crescente per lo spazio e per gli ambienti estremi.

Quando il sogno incontra la realtà

Dietro il fascino di questo modo di viaggiare si nascondono anche limiti concreti. Volare oltreoceano per visitare le location di una saga richiede tempo e budget, e spesso il paesaggio reale appare diverso da quello visto sullo schermo. Le luci dei set e i filtri digitali creano aspettative che la natura o le stagioni non sempre possono mantenere.

L’effetto collaterale più evidente è l’affollamento. Le mete rese celebri da film e serie diventano rapidamente icone del turismo globale. Dubrovnik, città simbolo di Game of Thrones, oggi convive con flussi ingestibili e residenti stremati. L’immaginario televisivo ha amplificato la visibilità, ma ha anche eroso parte dell’identità locale.

C’è poi una questione più sottile: visitare un luogo solo perché “ci hanno girato qualcosa” rischia di ridurre l’esperienza a una caccia alla foto. Il viaggio ispirato dalla cultura trova il suo senso solo quando riesce a restituire profondità, a far scoprire la storia dietro la scena.

Il viaggio come racconto

Il fenomeno rivela un cambiamento profondo nel modo di muoversi. Si parte per emozione, per riconoscere un frammento di sé in un paesaggio già visto in sogno. Le storie diventano punti cardinali, e il viaggio un modo per metterle alla prova.

Chi parte dopo aver letto, guardato, immaginato, non cerca solo la replica di un’immagine: cerca continuità. È un pellegrinaggio culturale, dove la fantasia si mescola al reale e ogni destinazione diventa una pagina nuova dello stesso racconto.