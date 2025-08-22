FilArmonia . A Firenze la musica parla di pace

La preghiera non è solo un atto individuale, ma anche un’espressione di empatia collettiva. In un mondo che non riesce trovare pace, la Filharmonie, Orchestra Filarmonica di Firenze dall’approccio internazionale diretta dal Maestro Nima Keshavarzi, anticipa il tema della quarta edizione di FilArmonia, festival di musica e spiritualità che si terrà dal 9 al 28 settembre 2025 alla Certosa di Firenze. Sarà un’edizione focalizzata sulla forza della musica, uno strumento in grado di contribuire "a sanare il nostro mondo scordato", nelle parole dell’ideatore della rassegna Paolo Cognetti.

"Non una rassegna in fuga dal mondo, ma un atto di presenza, di consapevolezza, di resistenza culturale", la definisce Cognetti. Una “preghiera collettiva” che si propone di risvegliare e coltivare sentimenti come la compassione e l’umanità attraverso il “potere curativo della musica”, che allena la capacità di ascoltare, “antidoto essenziale ai processi di polarizzazione, proponendo i valori dell’attenzione e della pazienza, e nel suo essere un atto creativo può opporsi alle forze distruttive, di cui la guerra è la quintessenza”, sottolinea.

Nove i concerti in programma: il compositore Pasquale Corrado, partirà il 10 settembre alle 21, con Requiem, rilettura elettronica del capolavoro di Gabriel Fauré. Info, programma completo e prenotazioni: www.lafilharmonie.com