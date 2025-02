Festina Lente: itinerari stellati a passo lento da Ferrara a Comacchio

Nel 2025 Ferrara e la sua provincia celebrano due importanti anniversari: 30 anni come Patrimonio Unesco e 10 anni del Delta del Po come Riserva MaB Unesco. Per onorare queste ricorrenze, nasce “Festina Lente”, dal latino “affrettati con lentezza”, un invito che si traduce in un progetto che invita ad assaporare con lentezza le meraviglie del territorio attraverso sei itinerari tematici.

I percorsi spaziano dalle storiche Mura Estensi, alle residenze rinascimentali delle Delizie Estensi, fino ai suggestivi paesaggi delle Valli di Comacchio. Gli amanti della natura potranno immergersi in esperienze come il birdwatching, tour in bicicletta e navigazione sui canali storici. Un progetto finanziato dal ministero del Turismo, che propone un richiamo alla lentezza consapevole, dove Ferrara, Ostellato e il Delta del Po non sono semplici mete da spuntare, ma territori da esplorare con lo sguardo di chi sa che ogni angolo nasconde una storia e una tradizione.

La presentazione dell'evento

Oltre agli itinerari, ‘Festina Lente’ propone un ricco calendario di eventi che celebra arte, gastronomia e tradizioni. Tra le esperienze più attese, banchetti rinascimentali, show cooking con chef stellati e parate storiche sulle acque di Comacchio. Il culmine della rassegna sarà la Cena di Gala degli Este, in programma a fine ottobre 2025, un evento esclusivo che vedrà protagonista lo chef Carlo Cracco, impegnato a reinterpretare i fasti della cucina rinascimentale in una location storica d’eccezione.

Chef Carlo Cracco

Le proposte

Ferrara non è solo città. Seguendo il fluire lento delle sue acque, si può arrivare alle Delizie Estensi, le meravigliose residenze di campagna dove la nobiltà si ritirava per sfuggire al caos della corte. Belriguardo, Verginese, Medelana, Villa della Mensa: ogni dimora racconta una storia di fasti e cultura, di banchetti sontuosi e giardini segreti. Il modo migliore per raggiungerle è con calma, magari in bicicletta, per proseguire a bordo del battello Nena, che trasforma il ritorno verso Ferrara in un’esperienza dal sapore d’altri tempi.

Oltre la città, il Delta del Po si svela come un mosaico di paesaggi, un intreccio di lagune, boschi e valli che ospitano una biodiversità straordinaria. Qui, il birdwatching diventa un’occasione per immergersi nella natura più autentica, ma non mancano le escursioni in barca e il trekking che conducono ai Casoni di Comacchio, appostamenti e stazioni di pesca tradizionali dove ancora oggi si respira l’atmosfera di un tempo.

In bici invece si pedala fino al Casone di Donnabona, un luogo fuori dal tempo dove le storie dei pescatori si intrecciano con il profumo intenso della laguna. Qui, ogni sosta è un’occasione per scoprire i sapori autentici di questa terra, con degustazioni di liquori, grappe e prodotti locali che raccontano la cultura gastronomica della zona.

I banchetti

Festina Lente è un viaggio nella cucina storica e nelle tradizioni gastronomiche del territorio attraverso una serie di eventi esclusivi.

Chef Igles Corelli

Il percorso è iniziato alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, dove lo chef stellato Igles Corelli, insieme agli studenti dell'IIS Remo Brindisi, ha dato vita nei giorni scorsi al suggestivo Banchetto Rinascimentale in costume per inaugurare il Carnevale sull'Acqua.

Il 2 marzo, le celebrazioni si spostano nel cuore di Ferrara, in Piazza del Municipio, per il Banchetto Carnevalesco degli Este. L'evento, che vede la collaborazione del Palio di Ferrara e dell'IIS Vergani-Navarra, ricrea l'atmosfera festosa del tempo, con pietanze storiche e animazioni d'epoca.

La primavera si apre con due appuntamenti dedicati all'arte culinaria rinascimentale. Il 12 aprile, la Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara presenta “Lezioni di Messisbugo”, uno show cooking con Igles Corelli che svela i segreti della cucina dell'epoca. A seguire sarà possibile prenotare una cena esclusiva nella medesima location storica, Palazzo Pendaglia, sede dell’Istituto O. Vergani.

Il Primo Maggio, si torna alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, con l'evento “Vini divini Rinascimento a Comacchio - la nascita dei vini del Bosco eliceo”, che racconta la storia del vino delle sabbie, con esperti e sommelier che guideranno i partecipanti in un percorso di degustazione tra passato e presente.

L'11 maggio, ancora a cura della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, presenta lo chef Daniele Persegani, affiancato dal Palio di Ferrara, conduce “Mezzogiorno con Messisbugo”, una cooking class che permette di esplorare e assaporare i piatti che hanno reso celebre la cucina estense nel Rinascimento. A seguire sarà possibile prenotare un pranzo esclusivo nella medesima location storica, Palazzo Pendaglia, sede dell’Istituto O. Vergani.

Chef Daniele Persegani

Il momento più suggestivo sarà la “Rinascimento a Comacchio - Parata di barche storiche” sui canali di Comacchio, in programma per il 26 giugno 2025, un corteo che rievoca l’antica tradizione delle celebrazioni sull’acqua, con figuranti in costume che trasformano la città lagunare in un quadro vivente del passato.

L'autunno si apre con una trilogia di banchetti rinascimentali alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. Il 26 settembre, “Rinascimento Circolare” è un banchetto rinascimentale che unisce la tradizione alla sostenibilità, a cura dello chef Igles Corelli e dell’IIS Remo Brindisi, che reinterpretano le ricette storiche usando prodotti locali e sostenibili.

Il 3 ottobre, il banchetto rinascimentale “Tra Terra e Acqua”, a cura dello Chef Simone Finetti e dell’IIS Remo Brindisi, celebra il connubio tra i sapori del territorio e quelli delle valli, mentre il 10 ottobre il banchetto “Il Rinascimento e Oltre”, a cura dello Chef Giacomo Devoto e dell’IIS Remo Brindisi, esplora il legame tra la cucina storica e quella contemporanea.

L'11 ottobre, l'IIS Remo Brindisi di Comacchio ospita la presentazione di “Delizia Messisbugo - Rinascimento a Comacchio tradizione e innovazione a tavola”, una pubblicazione sulla figura di Messisbugo e l'ospitalità rinascimentale con ricette tratte dai Banchetti di Messisbugo rivisitate da chef stellati, dagli studenti dell'istituto alberghiero Remo Brindisi e piatti del cuore di ristoratori locali.

Per tutti i weekend di ottobre (10, 11, 17, 18, 24 e 25), Ostellato celebra la zucca, ingrediente simbolo della cucina estense, con “Zucca in Festa”. Un programma ricco di show cooking, degustazioni e approfondimenti storici che raccontano il ruolo di questo prodotto nelle corti rinascimentali.

Il gran finale a cura della Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara, è affidato allo chef stellato Carlo Cracco nei panni dello scalco Cristoforo da Messisbugo che, a fine ottobre, firma una cena di gala esclusiva in un edificio storico del centro, reinterpretando i fasti della cucina estense.