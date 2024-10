Feste e sagre. C’è l’imbarazzo della scelta

Tra le molte iniziative previste per vivere al meglio l’autunno nei Colli Euganei ricordiamo: ’Taste of Past & Art’ al Museo Nazionale Atestino di Este il 19 ottobre; gli ’Aperitivi con l’Autore’ il venerdì pomeriggio presso la Biblioteca di Monselice; le visite guidate al Santuario Giubilare delle Sette Chiese organizzate dagli Amici della Pieve; la XXI ’Giornata Nazionale del Trekking Urbano’ il 31 ottobre.

Anche per quanto riguarda sagre e feste il calendario degli appuntamenti è davvero ricchissimo: dal 21 ottobre al 5 novembre si tiene la Festa dello Zafferano dei Colli Euganei, mentre oggi, 6 ottobre, e il 13 ottobre Arquà Pertrarca accoglie la Festa delle Giuggiole, giunta alla sua 44esima edizione. A novembre si celebra l’Olio Novello; infine, il comune di Teolo è protagonista della ’Sagra dei Maroni’ il 20 e 27 ottobre, per gustare i sapori d’autunno con i maroni appena cotti accompagnati dalla tipica polenta in brentona.