Festa dell’uva a Vo’. Tornano i carri allegorici
Grande attesa per la 74 a edizione della Festa dell’Uva di Vo’. Dal 19 al 21 settembre una delle manifestazioni...
Grande attesa per la 74 a edizione della Festa dell’Uva di Vo’. Dal 19 al 21 settembre una delle manifestazioni tra le più longeve del Veneto torna a illuminare i Colli Euganei pronta a emozionare e coinvolgere. Il momento clou domenica 21 settembre con la doppia sfilata dei carri allegorici (nella foto il carro vincitotore di una passata edizione) opere d’arte in movimento realizzate interamente a mano con veri acini d’uva.
Oltre 250 volontari sono al lavoro per costruire cinque carri spettacolari. L’evento sarà arricchito da degustazioni, concerti, laboratori per bambini e percorsi tra le cantine.
Ciascun carro racconta una storia: mitologia, tradizione rurale, ironia, ma anche temi di attualità. Queste storie prendono forma sotto le mani dei Mastri Carristi, che, con ogni acino, con ogni movimento, trasmettono un messaggio forte di identità e appartenenza.
Per l’edizione 2025 sono previsti oltre 22 quintali di uva distribuiti su cinque carri. Ogni singolo acino viene attaccato a mano, creando superfici che, a volte, superano i 100 metri quadrati di uva per carro.