Evento top. Antiquariato protagonista a Cortona

CortonAntiquaria, la più antica Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato in Italia, torna da domani al 7 settembre nel borgo toscano, ospitata in uno degli edifici storici più significativi della città, il Centro Convegni nell’ex Convento di Sant’Agostino.

La rassegna, promossa dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona, con il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Banca Popolare di Cortona, BF | Best Fields Best Food, Trenitalia, Studio Legale Iureconsulti, giunge quest’anno alla sua 63a edizione facendo della qualità e del pregio delle proposte degli espositori, del fascino della location e del coinvolgimento dell’intera comunità i suoi punti di forza.

"Anche quest’anno CortonAntiquaria cerca di rispondere alle richieste sempre più chiare che giungono dal mercato dell’arte e dai tantissimi appassionati, che puntano alla qualità e alla ricercatezza – sottolinea Furio Velona, direttore artistico –. Ecco perché vi è stata una accurata selezione degli espositori che sono tra i migliori antiquari del panorama nazionale. Numericamente, a fronte della tantissime richieste, abbiamo potuto leggermente ampliare le presenze, individuando alcuni nuovi spazi limitrofi a Sant’Agostino senza perdere l’ambientazione storica che connota CortonAntiquaria. Ci attende una grande edizione di questa storica fiera".

Oltre venti gli espositori presenti, che proporranno capolavori di alto antiquariato e pezzi rari, coinvolgendo ancora di più il tessuto urbano grazie ad alcuni stand collocati lungo via Guelfa. Tra i dipinti ad esempio, spiccano ’Nettuno che inforca il mostro marino’, attribuito a Guercino e Bartolomeo Gennari, il ’Paesaggio con bestiame’ della seconda metà del XVI secolo di area centro italiana, la ’Natura morta’ della prima metà del ‘600 attribuita a Carstian Luyckx e alla Bottega di Jacob Jordaens, e diversi oli su tavola come il ’Matrimonio mistico di Santa Caterina’, opera della metà del ‘500 di area lombardo veneta, o la ’Sacra famiglia con San Giovannino’ di Bastiano da Sangallo detto Aristotile, architetto, scenografo e pittore fiorentino allievo di Perugino e Michelangelo. Tra le sculture, in primo piano la ’Madonna con il bambino’, in pietra arenaria policroma dell’Alsazia-Lorena del XVI secolo e l’opera, del XV secolo, sempre di area francese, raffigurante un ’Alto prelato’.

E poi argenti, tappeti, maioliche di Montelupo e mobili di pregio, come la cassapanca nuziale in massello di abete, opera di ’marangone e pictore’ di area lombardo veneta della fine del XV secolo con decorazione “a pastiglia” su imprimitura e doratura con oro zecchino e lacche policrome. A rendere ancora più speciale CortonAntiquaria 2025, l’omaggio alle radici medioevali della città che vede la fiera in dialogo con la mostra allestita al MAEC ’Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica’ e il ritorno a Cortona della predella della pala con l’Annunciazione di Francesco Signorelli esposta a latere della mostra.