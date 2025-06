Zurigo città dell'acqua e delle 1.200 fontane, meta ideale nei mesi estivi

Città dell'acqua con il fume Sihl che scende dalle Alpi e la Limmat che attraversa il centro storico fino ai quartieri più moderni. Città delle fontane, con oltre 1.200 fontane pubbliche che si trovano in città a pochi metri le une dalle altre, dalle quali sgorga acqua potabile di altissima qualità.

Zurigo, la più grande città della Svizzera e capoluogo dell'omonimo cantone, vive la stagione estiva sull'acqua e offre numerose attività e luoghi da esplorare: dalla vivace cultura balneare urbana alle crociere panoramiche sul lago, dagli sport acquatici alle esperienze di benessere per chi ha bisogno di relax. Senza dimenticare le Cascate del Reno le più imponenti d’Europa.

Zurigo Camping, Fischers Fritz

Ecco qualche esperienza acquatica da vivere in città e nei suoi dintorni, tra natura, architettura e sostenibilità.

I Badis

Con la più alta densità di stabilimenti balneari pubblici in Europa e una tradizione di oltre 150 anni, Zurigo è conosciuta per i "Badis", così i locali chiamano affettuosamente gli stabilimenti balneari pubblici, ognuno con un carattere tutto suo e una storia che intreccia architettura, costume e identità culturale. Tra questi c'è il Frauenbadi è riservato esclusivamente alle donne. E' il più antico stabilimento della città fu costruito nel 1837 come piccolo 'bagno per signore' ed è ancora oggi riservato a un pubblico femminile. Lo stabilimento fluviale presso lo Schanzengraben, invece, è una piccola oasi balneare in legno, costruita nel 1864, che di giorno fa entrare solo uomini.

Badi, Strandbad Tiefenbrunnen.

Ma non solo. Zurigo conta sei piscine all’aperto, sei stabilimenti balneari sul lago, cinque bagni fluviali e un bagno termale. A questi si aggiungono numerosi spazi dedicati al sole e all’aria aperta, chilometri di zone naturali balneabili lungo il lago e il fiume, oltre a sette piscine coperte alcune hanno anche aree verdi per prendere il sole. In totale, sono 24 le strutture pubbliche accessibili al pubblico.

Walking on Water

Il divertimento non si limita al nuoto: si possono fare anche attività in acqua e lungo le sue sponde, come "Walking on Water”, un tour cittadino davvero speciale che si svolge su una tavola da stand-up paddle e offre una prospettiva inedita sul centro storico di Zurigo, direttamente dal livello dell’acqua. Le tavole si possono noleggiare in diversi punti della città anche per escursioni individuali, lezioni per principianti, sessioni di yoga o anche gite notturne al chiaro di luna. Nel quartiere trendy di Gerold, vicino alla stazione Hardbrücke, Urbansurf celebra la cultura del surf con un'onda artificiale nel cuore della città. Gli appassionati possono allenarsi senza allontanarsi da Zurigo, mentre i principianti possono cimentarsi per la prima volta con questa disciplina. Se cercate un’attività meno estrema, anche il wakeboard sul lago di Zurigo rappresenta un’alternativa entusiasmante. In equilibrio su una tavola, trainati da una barca, si cavalca l’onda artificiale , un’esperienza adrenalinica e panoramica, perfetta per unire sport e paesaggio.

La sauna galleggiante e altre esperienze

Se cercate il relax l'indirizzo è quello dei bagni sul lago di Enge e Utoquai, dove è possibile godersi saune e massaggi a pochi passi dall’acqua. Molti hotel di fascia media dispongono di spa interne o bagni turchi, mentre gli alberghi di lusso offrono ampie aree wellness con vista sul lago o sulle Alpi.

Badi Utoquai

Sul lago di Utoquai si trova il lido più antico della città, primo edificio in legno del lido risale al 1890. Un’esperienza davvero unica è la sauna galleggiante sul lago di Zurigo: quattro ore di benessere privato (per 2-6 persone) in una sauna mobile con vista panoramica sulla città e sui monti. Accappatoi, ciabatte e bevande si possono prenotare o portare da casa. Non è richiesta nessuna patente nautica. L’unico bagno termale di Zurigo, l’Hürlimann, offre acqua sorgiva a 27 °C. Il percorso spa romano-irlandese, che fonde antiche tradizioni balneari, regala un’esperienza di purificazione e rilassamento davvero unica in Svizzera.

Esperienze gastronomiche sull’acqua

Sull'acqua o con vista acqua si possono fare anche esperienze culinaria indimenticabili. Eccone alcune: Fischerstube (Zürichhorn) affacciato direttamente sul lago, attiva dal 1939, si sviluppa tra molo, terrazze, chiosco e una casetta dei pescatori. L’atmosfera è davvero autentica, con piatti di pesce locale, proposte vegetariane e spazi dedicati sia alla ristorazione che al self-service. Un luogo dove il lago è parte integrante dell’esperienza.

Zurigo Ristorante Fischerstube

Oppure in città potete provare Samigo, sulla riva del lago, un ristorante fuori dagli schemi, dove convivono cucina condivisa, performance artistiche e sport all'aperto. Dalla terrazza sul tetto con campo sportivo, al brunch domenicale, qui si vive il cibo come un'esperienza aggregativa.

Tra lago e fiume Limmat su un'isola urbana circondata dall'’acqua e ombreggiata da castagni, c'è il Bauschänzli, un luogo che unisce storia e convivialità. Un tempo parte delle fortificazioni, oggi è un rifugio estivo con birreria all’aperto e vista aperta sul lago, sul fiume e sul profilo alpino in lontananza. Elegante e urbano, Am Wasser 161 è un bar-ristorante affacciato sul fiume Limmat dove è possibile degustare una selezione di cocktail e distillati oltre alle proposte culinarie,

La città e le sue fontane

Zurigo panorama.

A Zurigo come detto l’acqua potabile scorre da oltre 1.200 fontane sparse in tutta la città. Oltre alla funzione pratica, molte fontane raccontano la storia della città, trasformandosi nel tempo in elementi artistici e simbolici del paesaggio urbano. Su molte fontane sono incastonate immagini che narrano dei racconti.

Le più suggestive sono nel centro storico come la fontana delle amazzoni del 1430, la fontana di Lindenhof del 1667 che rappresenta il coraggio degli zurighesi nello scacciare gli assediatori austriaci e la fontana di Alfred Escher del 1889 che racconta le imprese più importanti del politico. Chi desidera scoprire di più su questo patrimonio unico può partecipare a un tour guidato attraverso il centro cittadino. La visita, "Zurigo, città dell’acqua”, permette di esplorare alcune delle fontane più significative, ascoltando racconti che intrecciano storia, architettura e cultura urbana. Un’occasione per osservare la città da una prospettiva diversa seguendo lo scorrere dell'acqua.