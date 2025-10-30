Turismo, il 2026 è l’anno dell’Australia: ben tre destinazioni Best in Travel, scopriamo quali sono

La città di Melbourne, capitale del Victoria, "per il suo fascino eclettico la vivace scena artistica e culturale e l’eccellente offerta food & wine, che la rendono una delle città più dinamiche e cosmopolite al mondo".

Il Great Bathing Trail, "un itinerario che attraversa gli splendidi paesaggi della Mornington Peninsula (Victoria), invitando i viaggiatori a rigenerarsi grazie alle numerose sorgenti termali e ai centri benessere immersi nella natura". E Ikara Flinders Ranges, South Australia, "per la loro straordinaria atmosfera e per l’esperienza immersiva che offrono tra i paesaggi mozzafiato dell’outback e l’imponente Wilpena Pound, un anfiteatro naturale unico al mondo particolarmente significativo per le culture aborigene locali". Sono le tre destinazioni di viaggio in Australia scelte e premiate da Lonely Planet, la celebre casa editrice specializzata in guide di viaggio, nella Best in Travel 2026, la guida annuale che celebra le destinazioni e le esperienze imperdibili da realizzare nel 2026.

Melbourne, un'esaltante scena gastronomica

Melbourne è una città che sorprende e affascina, un mosaico di emozioni e contrasti dove ogni angolo racconta una storia diversa. Tra vicoli decorati da vivaci murales, boutique artigiane e caffetterie dal design contemporaneo, si respira un’energia creativa capace di conquistare il viaggiatore al primo sguardo. Nulla è mai uguale, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, un artigiano che crea scarpe su misura come opere d’arte, uno chef che reinventa con audacia i sapori della tradizione, un artista che trasforma le pareti della città in tele a cielo aperto.

Degraves Lane a Melbourne

Città cosmopolita e multiculturale per eccellenza, la capitale dello Stato del Victoria riflette nelle sue strade la diversità delle persone che la abitano. Un modo per conoscere la sua ricca identità culturale sono le esperienze legate alle First Nations, che offrono ai visitatori la possibilità di entrare in contatto con la cultura aborigena vivente più antica del mondo. Un esempio è la Heritage Walk nei Royal Botanic Gardens, dove guide indigene accompagnano i turisti in un percorso sensoriale tra piante native, cerimonie del fumo e racconti sugli usi tradizionali della natura. La multiculturalità è anche la linfa del suo panorama gastronomico, considerato tra i più innovativi e raffinati d’Australia. Con oltre 2.000 caffetterie e torrefazioni, Melbourne è la capitale australiana del caffè. L'amore per il caffè è iniziato con l'arrivo di immigrati italiani e greci dopo la seconda guerra mondiale e si è evoluta in una forma d'arte. Gli imprenditori di caffè della città vanno alla ricerca di caffè monorigine per stuzzicare i loro clienti. E non si tratta solo di caffè espresso e "flat white" (simile al caffelatte), ma anche di caffè fatti con tecniche a filtro, a sifone e a estrazione a freddo.

Caffè, ma non solo. Melbourne, è anche la capitale della sperimentazione culinaria: un luogo dove il gusto si reinventa ogni giorno, tra ingredienti locali, tecniche creative e influenze internazionali. Dai ristoranti stellati ai mercati di quartiere, ogni esperienza gastronomica racconta il legame profondo tra cucina e territorio. Quando cala la sera, la città rivela un nuovo volto: dai rooftop bar con vista sullo skyline ai locali underground nascosti tra i vicoli del centro, Melbourne continua a proporre esperienze che uniscono stile, musica e convivialità.

Alla scoperta del Great Victorian Bathing Trail

Lungo la costa meridionale del Victoria si estende un itinerario tanto sorprendente quanto rigenerante: il Great Victorian Bathing Trail, un percorso di quasi 900 chilometri che collega sorgenti termali, bagni minerali e piscine naturali affacciate sull’oceano. Si tratta di viaggio dedicato al benessere e alla riconnessione con la natura, attraverso il potere curativo dell’acqua e dei suoi minerali preziosi — tra cui potassio, boro, calcio e magnesio. Ogni tappa regala un’esperienza sensoriale diversa: vasche di pietra adagiate tra colline e brughiere costiere, sorgenti che all’alba sprigionano vapori e intime botti termali panoramiche in cui godere il tepore mentre si ammirano le scogliere.

Metung, Gippsland

Qui, il relax si intreccia con la scoperta del percorso con proposte diverse: passeggiate nella natura selvaggia, sessioni di yoga all’aperto, degustazioni nelle fattorie e nelle cantine che locali, accostate a esperienze culturali con le First Nations. Le popolazioni aborigene del Victoria hanno da sempre attribuito alle sorgenti termali un valore spirituale e comunitario: luoghi di purificazione, incontro e celebrazione. Oggi, questo sapere ancestrale rivive in alcuni rituali di benessere lungo il Trail, ispirati alla conoscenza botanica tradizionale dei popoli locali, come gli Ya-idt’midtung, che uniscono il potere terapeutico dell’acqua a quello delle piante native.

Percorrere il Great Victorian Bathing Trail significa attraversare paesaggi e culture diverse, dalle radici aborigene alle influenze europee e migranti, accomunate da un elemento vitale: l’acqua, che da sempre accoglie, guarisce e riconnette. Che sia un bagno all’alba tra le colline o un tuffo fumante sotto il cielo d’inverno, ogni immersione è un ritorno alla terra, al corpo e all’essenza stessa del viaggio.

Fingal, Mornington Peninsula

Alcuni degli indirizzi includono Peninsula Hot Springs, Alba Thermal Springs & Spa, Metung Hot Springs,Geelong Eastern Beach Sea Baths, Deep Blue Hot Springs, Hepburn Spring Bathouse, con nuove aperture previste lungo il percorso.

Alla scoperta di Ikara-Flinders Ranges, South Australia

Nel silenzio rosso dell’Outback del South Australia (la zona più remota del continente australiano), a cinque ore di auto da Adelaide, le Ikara-Flinders Ranges emergono con la loro storia geologica, bellezza selvaggia e spiritualità. L’area, che copre circa 95.000 ettari, ospita formazioni rocciose che raccontano oltre 600 milioni di anni di evoluzione della Terra. Questo parco nazionale è caratterizzato da paesaggi mozzafiato tra creste aspre, gole segrete e valli color ocra che si snodano lungo strade panoramiche, percorsi per fuoristrada e sentieri escursionistici. Gli ampi spazi aperti del parco ospitano una fauna selvatica affascinante: canguri che si muovono all'alba tra l'ombra dei massicci, emù che attraversano gli spazi aridi in piccoli gruppi, una grande varietà di rapaci e specie che si sono adattate perfettamente a questo regno selvaggio.

Ikara-Flinders Ranges National Park

Quando cala la notte, il cielo terso e privo di inquinamento luminoso si accende di corpi celesti e diventa uno spettacolo sorprendente in cui le stelle sembrano cadere vicine. Oltre al suo straordinario valore naturalistico, il parco offre la possibilità di vivere esperienze culturali autentiche. Addentrarsi tra le sue valli e i suoi crinali è come sfogliare un libro di storia vivente: ogni roccia e ogni sentiero racconta le leggende dei popoli che da millenni abitano questi luoghi, come il popolo Adnyamathanha, per il quale questa terra è sacra.

L'Ikara Flinders Ranges National Park visto dall'alto

Wilpena Pound, soprannominata dagli Adnyamathanha 'Ikara, il 'luogo d'incontro', è un cratere di pietra di 800 milioni di anni fa che assomiglia ad un anfiteatro naturale di montagne circondato da un crinale continuo, simbolo di spiritualità e centro culturale per la comunità aborigena locale. Per un’esperienza ancora più immersiva, si può soggiornare in tende safari e rifugi immersi nella natura, dove comfort e autenticità si fondono con panorami sconfinati. Dal Discovery Resorts - Wilpena Pound, unica struttura ricettiva all'interno del Parco, partono escursioni guidate, voli panoramici e tour culturali condotti da guide aborigene, che conducono i visitatori attraverso miti, leggende e racconti sull’intima connessione tra popolo e terra, partecipando al racconto di un popolo che da millenni ascolta e celebra la terra.