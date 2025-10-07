Tokyo, il quartiere Jimbōchō è il più ‘cool’ del mondo secondo Time Out

Nel quartiere di Jimbōchō, tradizionalmente noto per le sue librerie usate, il passato incontra il presente attraverso caffè, arte, spazi indipendenti e identità locale. Ma cosa significa davvero essere “cool” nel 2025, e che cosa può insegnare questa scelta alle città globali?

Il trionfo di Jimbōchō

Ogni anno la rivista Time Out stila la lista dei quartieri più “cool” del mondo, e per il 2025 il gradino più alto del podio è toccato a Jimbōchō, cuore culturale di Tokyo. Noto per ospitare più di cento librerie, molte delle quali specializzate in volumi rari e usati, Jimbōchō non è soltanto un luogo dove acquistare libri, ma un vero santuario per gli amanti della lettura e della cultura. La classifica ha preso in esame 39 quartieri in città di tutto il pianeta, valutandone vitalità, offerta gastronomica, vita notturna, creatività e soprattutto la capacità di essere in sintonia con lo spirito del presente. In questo contesto Jimbōchō mostra un equilibrio unico tra tradizione e innovazione, ed è capace di mostrare una Tokyo più intima e autentica.

Un mix tra passato e presente

Quello che rende Jimbōchō speciale è la sua capacità di custodire la memoria senza rimanere intrappolato nel passato. Alle storiche librerie si affiancano infatti caffè letterari, gallerie d’arte indipendenti e locali moderni che attraggono un pubblico giovane e cosmopolita. Passeggiando tra le sue vie si percepisce una densità culturale rara: scaffali stracolmi di testi antichi convivono con spazi di coworking, piccoli teatri e sale per eventi. Non si tratta quindi di un quartiere “museo”, ma di un organismo urbano vivo, dove le tradizioni letterarie si incontrano con le tendenze contemporanee. È proprio questa contaminazione a renderlo “cool” secondo Time Out: un luogo che unisce comunità, creatività e apertura al mondo, senza perdere la propria identità.

Il valore globale di un quartiere locale

La nomina di Jimbōchō come quartiere più “cool” del mondo non è soltanto un riconoscimento a Tokyo, ma un segnale più ampio sul futuro delle città. In un’epoca in cui molte metropoli rischiano di uniformarsi sotto il peso della globalizzazione, quartieri come questo dimostrano che l’autenticità può diventare un motore di attrattiva internazionale. Non è la monumentalità a rendere “cool” un luogo, ma la capacità di costruire comunità, offrire spazi inclusivi e mantenere vivo un tessuto sociale fatto di piccole realtà. Per questo il successo di Jimbōchō è anche una lezione per altre città del mondo: investire su cultura, relazioni e identità locale può trasformare un quartiere in un punto di riferimento globale.