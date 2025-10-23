In Thailandia alla scoperta di Chiang Mai, la città dei 300 templi

Appena si atterra a Chiang Mai il tempo sembra rallentare. L’aria profuma d’incenso, le campane dei templi scandiscono la giornata e tra i vicoli della città vecchia si incontrano monaci in tunica arancione che avanzano in silenzio, lo sguardo rivolto a terra.

Le strade si alternano tra caffè moderni, botteghe di artigiani e santuari dorati che riflettono la luce del sole tropicale. Con oltre 300 templi disseminati tra montagne e vicoli antichi, Chiang Mai è la vera anima spirituale della Thailandia del Nord.

Veduta aerea del tempio di Wat Ban Den

Un po’ di storia e spiritualità

Fondata nel 1296 come capitale del regno Lanna, Chiang Mai è stata per secoli il cuore politico e religioso del Nord. Le influenze birmane, cinesi e laotiane hanno modellato la città, mescolando architetture, credenze e rituali.

I templi, o wat, rappresentano molto più che luoghi di preghiera: sono spazi vivi, dove si intrecciano devozione, arte e quotidianità.

Ogni mattina, prima che il sole sorga del tutto, le strade si riempiono di silenzi e sguardi: i monaci percorrono le vie per ricevere le offerte dei fedeli, riso, frutta e fiori.

È un momento che racconta la profonda interdipendenza tra chi prega e chi vive del lavoro di ogni giorno. Il colore dorato che domina le pagode e le statue di Buddha non è solo estetica: simboleggia la purezza, l’illuminazione e la tensione costante verso qualcosa di più alto.

I templi più belli da non perdere

Tra i luoghi che più definiscono l’identità di Chiang Mai, il Wat Phra That Doi Suthep resta il più iconico. Arroccato su una collina a oltre mille metri, regala una vista mozzafiato sulla città e custodisce una reliquia sacra di Buddha. La leggenda vuole che un elefante bianco, portando con sé la reliquia, si sia fermato proprio in quel punto prima di morire, indicando così dove costruire il tempio.

La Pagoda d'oro del Wat Phra That Doi Suthe

Nel cuore della città vecchia, il Wat Chedi Luang impone la sua presenza con un’antica torre in mattoni, parzialmente distrutta da un terremoto nel XVI secolo, ma ancora capace di incantare chi la osserva al tramonto. Poco distante, il Wat Phra Singh è un gioiello di eleganza, noto per le sue sculture lignee e le cerimonie che animano il cortile durante le feste buddhiste.

Il Wat Sri Suphan, conosciuto come il “Tempio d’Argento”, colpisce invece per la sua unicità: interamente rivestito di lamine metalliche incise a mano dagli artigiani del quartiere. Più defilato, il Wat Umong sorprende per l’atmosfera sospesa tra natura e silenzio, con i suoi tunnel sotterranei e gli alberi secolari che fanno ombra alle statue del Buddha disseminate tra le foglie.

Esperienze da vivere nei templi

Chi visita Chiang Mai può assistere all’offerta mattutina ai monaci, un momento di raccoglimento che restituisce il ritmo autentico della città. Alcuni templi organizzano sessioni di meditazione aperte ai viaggiatori, un’occasione per capire meglio la filosofia buddhista e confrontarsi con i monaci che parlano con calma e senza fretta.

In ogni visita serve rispetto: abiti sobri, silenzio e scarpe lasciate all’ingresso. Gesti semplici ma che fanno parte di un codice antico quanto la città stessa.