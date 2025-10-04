Svizzera d’autunno: il Ticino è coccolo

Gli hotel ricchi di storia e di fascino sul lungolago di Lugano, un borgo settecentesco nato all’ombra di una rocca circondata da terrazzamenti e vigneti. Le feste dell’uva, dei funghi e della polenta nei paesi, e una piccola capitale che conta ancora tre castelli e il mercato della tradizione.

Il LAC a Lugano

Il Ticino in autunno si veste di tanti colori, profumi e sapori per coccolare il visitatore.

Lugano, dalla Belle Epoque all’arte contemporanea

La città deve la sua fortuna turistica all’apertura della ferrovia del San Gottardo, che agli albori del 1882 ha portato a sud delle Alpi alcuni noti albergatori di Lucerna.

Panorama dall’Hotel International Au Lac

Nasce da questi primi passi, con l’acquisto di un edificio di tre piani già sede del seminario in fondo alla famosa via Nassa, oggi fulcro dello shopping di lusso, l’Hotel International Au Lac. Dopo varie vicissitudini, ha intrecciato il suo cammino a personaggi famosi, in particolare i musicisti ospiti negli anni del festival Blues to Bop, è arrivato alla quarta generazione con Alessandra e Roberto Schmid. Una storia.

Roberto Schmid nel museo dell'hotel

A due passi c’è il LAC. Nato nel 2015 sulle ceneri dell’hotel Bristol, andato in fumo,, come luogo di incontro e contaminazione fra diverse discipline artistiche, LAC Lugano Arte e Cultura in pochi anni ha trasformato il volto della città.

LAC Lugano Arte e Cultura MASI, Lugano

Ospita la sede di 2.500 metri quadrati del Museo d’arte della Svizzera italiana (MASILugano) con vista spettacolare sul lago e l'Orchestra della Svizzera Italiana. A Lugano c'è la funicolare: basta poco per raggiungere il Grotto della salute, nella guida Michelin, per una cena o un pranzo da ricordare.

Vico Morcote e il castello

All’estremità del villaggio di Vico Morcote, in alto sopra il Lago di Lugano, si trova la tenuta Castello di Morcote all’ombra del mastio e del castello, dove si vinificava già nell’epoca romana.

Vico Morcote, la rocca

La proprietaria Gaby Gianini ha acquisito la tenuta nel 2009 dal nonno e ha ottenuto la certificazione biologica della produzione dal 2017. Se i suoi vini sono tra i migliori 100 della Svizzera, l'ascesa alla tenuta, attraverso una passeggiata a picco sul lago fino a raggiungere con la vista "l'angolo italiano", vale già da sola il viaggio. Circondata da terrazzamenti di vigneti, la nuova cantina è anche un luogo di incontro per un turismo vinicolo di qualità e completamente incentrato sulla sostenibilità. Qui, tra i vigneti eroici che si spingono fino a 500 metri e beneficiano dell'aria del lago e delle montagne, ogni passaggio della coltivazione viene condotto a mano. E sempre qui è possibile prenotare un tour culturale che attraversa i vigneti e include una visita del castello medioevale con vista spettacolare sul Lago di Lugano. Gli ospiti visitano la nuova cantina, scoprono come si lavora nella gestione biologica, cosa significa biodinamica e imparano a conoscere il ciclo del vigneto. Dopo una degustazione di vini guidata dall’enologa, la visita si conclude davanti alla tenuta, seduti all’ombra degli ulivi, con un pranzo leggero a base di prodotti BIO di produzione propria e di produttori della regione.

Degustazione a Vico Morcote

La polenta rossa della Valle di Muggio

Uno dei luoghi di interesse principali della Valle di Muggio è il Mulino di Bruzella, costruito sulla riva del fiume Breggia oltre sette secoli fa. Già nel Medioevo qui si macinavano castagne, cereali e mais della Pianura Padana. Oggi, lo storico mulino accoccolato nella valle più meridionale della Svizzera è una popolare meta per gite ed escursioni, e ciò non solo per la sua idilliaca posizione, nel cuore del bosco che separa i paesi di Bruzella e Cabbio.

L’albergo diffuso

Salendo a 900 metri sul Monte Generoso, si arriva a Scudellate, sopra Mendrisio. La Valle di Muggio ha trasformato in bellezza ed esperienze nella tradizione per tutte le tasche l'esperimento dell'albergo diffuso. Qui si spazia dall'ostello, realizzato nella scuola ristrutturato di Scudellate all'Osteria Manciana, dove si dorme e si gustano i piatti più antichi, fra polenta, formaggini, funghi e ossobuco.

Polenta e funghi

C'è il B&B romantico della Casa dei Gelsi, con una camera diversa dall’altra e l’affaccio sul monte, c'è l'Alpe di Caviano e lo small boutique hotel Cà Nani. La stagione, ricca di profumi e pentole che borbottano, suggerisce di perdersi seguendo i racconti di contrabbandieri della gente del posto. Proprio qui passavano le merci fra l'Italia e la Svizzera, a due passi c'è la dogana che oggi funge da museo.

"I proprietari si mettonon insieme e condividono marketing, prestazione, personale, trasporti, esperienze - spiega Claudio Zanini, presidente dell'albergo diffuso - In tutto sono 80 posti letto i cui prezzi variano dai 35 franchi svizzeri dell'ostetllo alle suite da 150 franchi a persona". E qui nella natura ci si può perdere, fra escursioni ed esperienze in bicicletta. E a 920 metri d'altezza c'è un vigneto piantato tre anni fa, il più alto del Canton Ticino. Nascerà un vino bianco di uve Divona, un vitigno autoctono.

Il miracolo del vino bianco e la festa di Mendrisio

La Borgovecchio nasce nel 1978 per mano di Tano Crivelli, enologo diplomato a Losanna con approfondimenti a Geisenheim (Germania) e a Conegliano Veneto. La distribuzione ha incontrato la produzione con l’acquisizione della cantina Fumagalli, presenza storica a Balerna sin dal 1923. Ormai da dieci anni i bianchi provenienti dalle pendici del Monte San Giorgio e i tradizionali Merlot del Ticino arricchiscono l’assortimento Borgovecchio.

Cantina Fumagalli

Qui è nato anche il Bike and wine, il progetto nato da una studentessa della scuola di turismo di Bellinzona. Il progetto propone tre tour diversi, in Val di Muggio, a Monte San Giorgio e nel Mendrisiotto, dove si visitano le cantine in bici, tra salumi, formaggi e vini. Il Monte San Giorgio era fondo del mare fino a 240 milioni di anni fa ed è un territorio di vini bianchi. Qui, a differenza di quanto accade nella maggior parte del Ticino, i vini bianchi nascono da uve a bacca bianca.

Il vino bianco del Ticino ha infatti una storia curiosa, poiché nel 1983 è nato il Merlot vinificato in bianco, partito dalle uve rosse, che vengono leggermente pressante e a cui viene tolta la buccia. Il primo vino di questo tipo fu realizzato dall'enologo Cesare Valsangiacomo di Mendrisio dopo un viaggio a Reims. Se nella Champagne si vinificava in bianco il Pinot nero, perché non provare a farlo anche in Ticino? Nacque così la prima bollicina da uva nera, il Ronco Grande, una tradizione portata avanti da altri due enologiche volevano avvicinare il gusto contemporaneo, dl bianco all'aperitivo, in una terra di uve rosse.

Quasi tre quarti dei grappoli di Merlot del Ticino si coltivano nel Mendrisiotto. Non c’è nulla da meravigliarsi dunque, se nella punta più a sud della Svizzera si festeggia la vendemmia così in grande stile, co una sagra a fine settembre. Ei turisti possono prenotare la vendemmia.

Il mercato nel salotto di Bellinzona

Ogni sabato, quando le bancarelle dai tendoni a strisce rosse e blu mettono in mostra i loro tesori, il centro città di Bellinzona si trasforma in un allegro viavai variopinto.

Il mercato di Bellinzona

Già da lungo tempo il mercato del sabato di Bellinzona è, per cittadini locali e turisti, un luogo di incontro, in cui circa 120 produttori della zona: frutta maturata al sole e verdure di stagione dalla Piana di Magadino, specialità di formaggio dalla Valle Leventina e dalla Valle di Muggio, insaccati prodotti secondo le antiche ricette della tradizione, pane croccante tipico ticinese e miele, ma anche fiori, prodotti d’artigianato artistico, pezzi d’antiquariato e vestiario. Finito il mercato, i ristoranti del centro città invitano i visitatori a fermarsi per pranzo con l’offerta “il Piatto del mercato”.

Bellinzona

Ma Bellinzona merita una visita anche per il suo staordinario centro storico e i castelli entrati nel patrimonio Unesco: Castel Grande, Montebello e Sasso Corbaro, frutto di unna lunga guerra fra i duchi di Milano, Visconti e Sforza, padroni di queste terre, e gli Svizzeri. Una città bella e ricca, Bellinzona, che poteva contare sulla vicinanza del fiume e di tre passi per il transito dei mercanti. Oggi si può salire alla rocca, visitare le mostre d'arte e raggiungere la vicina Villa dei Cedri. E fermarsi per una pausa ghiotta e al tempo stesso raffinata c'è il Cantinin dal Gatt, segnalata sulla Guida Rossa nel cuore del centro storico.

Nelle vicinanze: l'arte a Villa dei Cedri

L’esposizione Looking for Lissitzky. El Lissitzky e la Svizzera (1919-1929), al Museo Villa dei Cedri a Bellinzona dal 20 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, esplora il rapporto profondo e ancora poco noto tra una delle figure più visionarie e all’avanguardia del XX secolo e la Svizzera, tra sperimentazione artistica, riflessione teorica e progettualità.

El Lissitzky a Villa Cedri, Autoritratto

A cento anni dal suo soggiorno nel Paese che oggi gli rende omaggio, la mostra offre un’immersione nell’universo creativo dell’artista, presentandone le diverse sfaccettature. Dall’arte grafica all’architettura, dall’editoria alla tipografia, passando per la teoria artistica e la saggistica, il percorso svela l’approccio transdisciplinare di El Lissitzky e la sua aspirazione ad abbracciare un concetto totale dell’arte.