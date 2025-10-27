  1. Home
  2. Viaggi
  3. Estero
  4. Sümela, il monastero sospeso tra cielo e roccia che racconta 1.600 anni di storia turca

Sümela, il monastero sospeso tra cielo e roccia che racconta 1.600 anni di storia turca

Arroccato sul canyon del fiume Altındere, nella provincia di Trabzona, vanta affreschi bizantini e offre panorami spettacolari

di Redazione Itinerari
27 ottobre 2025
Il bellissimo monastero di Sümela

Il bellissimo monastero di Sümela

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Sümela si trova nella provincia di Trabzon, nel nord-est della Turchia, a circa 1.200 metri di altitudine, arroccato sulla parete verticale del canyon del fiume Altındere.

Fondato nel 386 d.C. durante l’epoca bizantina sotto l’imperatore Teodosio I, è uno dei più antichi monasteri cristiani della regione. La posizione isolata lo ha reso un rifugio sicuro per monaci ortodossi, proteggendolo dalle invasioni e permettendo una vita monastica rigorosa immersa nella foresta di pini, felci e altre specie locali.

Approfondisci:

In Thailandia alla scoperta di Chiang Mai, la città dei 300 templi

In Thailandia alla scoperta di Chiang Mai, la città dei 300 templi

Architettura e struttura

Il monastero si sviluppa su più livelli distribuiti lungo circa 400 metri di parete rocciosa. Al suo interno si trovano cappelle con altari in pietra, affreschi e icone bizantine risalenti principalmente al XIV secolo, celle dei monaci ricavate nella roccia con nicchie per oggetti personali, refettori con pavimenti in pietra e camini per la preparazione dei pasti e biblioteche che custodivano manoscritti religiosi e testi liturgici.

Scalinate e corridoi stretti, scavati direttamente nella roccia calcarea, collegano i vari ambienti in modo funzionale, mentre passaggi nascosti servivano sia per proteggere gli oggetti sacri sia per spostamenti rapidi in caso di pericolo.

Approfondisci:

Le moschee tra luogo di culto e meraviglia architettonica: eccone 10 tra le più belle del mondo

Le moschee tra luogo di culto e meraviglia architettonica: eccone 10 tra le più belle del mondo

Gli affreschi

Gli affreschi di Sümela, restaurati negli anni Sessanta e Settanta, raffigurano santi, episodi della vita di Cristo e scene della vita monastica. I pigmenti naturali utilizzati, come il blu di lapislazzuli e il rosso ossido di ferro, mantengono ancora oggi una vividezza sorprendente.

Alcune scene ritraggono figure bizantine con abiti tipici dell’epoca, altre mostrano animali simbolici e motivi geometrici caratteristici dell’arte ecclesiastica medievale, rendendo ogni sala unica nel suo genere.

Approfondisci:

Turchia indedita, un'esplosione di colori e bellezza sulle coste turchesi

Turchia indedita, un'esplosione di colori e bellezza sulle coste turchesi

Vita dei monaci

La comunità monastica poteva contare fino a cinquanta monaci contemporaneamente. La loro giornata era scandita da preghiera, lavoro manuale e copia di manoscritti. Le cucine erano attrezzate con grandi vasche in pietra per la preparazione dei pasti, mentre i refettori ospitavano fino a venti persone alla volta.

Nicchie lungo i corridoi servivano per conservare reliquie o testi sacri e alcune porte segrete consentivano spostamenti rapidi in caso di emergenza, testimoniando la capacità di organizzazione necessaria per vivere in un luogo così isolato.

Storia e restauri

Il monastero ha attraversato periodi di grande splendore e fasi di abbandono, in particolare dopo la conquista ottomana e durante i conflitti del XIX e XX secolo.

Nel 1923 Sümela fu chiuso ufficialmente, ma continuò a essere meta di pellegrinaggi locali. Dal 1983, con l’istituzione del Parco Nazionale di Altındere, sono stati avviati lavori di consolidamento per proteggere le strutture e gli affreschi, rendendo il sito accessibile ai visitatori. Scalinate esterne e corridoi sono stati rinforzati con acciaio e cemento per garantire sicurezza senza alterare l’aspetto storico.

Approfondisci:

Il Castello di Predjama, costruito in una grotta

Il Castello di Predjama, costruito in una grotta

Paesaggio e posizione

La foresta circostante è composta principalmente da pini, faggi e felci giganti e ospita orchidee selvatiche e numerose specie di uccelli locali. La valle ai suoi piedi regala vedute panoramiche sulle montagne e sui corsi d’acqua, con scenari che cambiano colore con le stagioni.

Il monastero, sospeso tra roccia e cielo, resta un esempio unico di architettura adattata a un contesto naturale estremo.

Visitare Sümela oggi

Sümela è oggi accessibile ai turisti e la visita richiede attenzione, poiché i percorsi per raggiungerlo possono essere ripidi e irregolari, specialmente in primavera e autunno.

Le guide locali spiegano la storia del monastero, il significato degli affreschi e la vita dei monaci, accompagnando i visitatori tra corridoi stretti e punti panoramici sulla valle. L’esperienza permette di comprendere non solo l’importanza storica del sito, ma anche il contesto naturale e culturale in cui il monastero è immerso.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo