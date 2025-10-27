Sümela, il monastero sospeso tra cielo e roccia che racconta 1.600 anni di storia turca

Sümela si trova nella provincia di Trabzon, nel nord-est della Turchia, a circa 1.200 metri di altitudine, arroccato sulla parete verticale del canyon del fiume Altındere.

Fondato nel 386 d.C. durante l’epoca bizantina sotto l’imperatore Teodosio I, è uno dei più antichi monasteri cristiani della regione. La posizione isolata lo ha reso un rifugio sicuro per monaci ortodossi, proteggendolo dalle invasioni e permettendo una vita monastica rigorosa immersa nella foresta di pini, felci e altre specie locali.

Architettura e struttura

Il monastero si sviluppa su più livelli distribuiti lungo circa 400 metri di parete rocciosa. Al suo interno si trovano cappelle con altari in pietra, affreschi e icone bizantine risalenti principalmente al XIV secolo, celle dei monaci ricavate nella roccia con nicchie per oggetti personali, refettori con pavimenti in pietra e camini per la preparazione dei pasti e biblioteche che custodivano manoscritti religiosi e testi liturgici.

Scalinate e corridoi stretti, scavati direttamente nella roccia calcarea, collegano i vari ambienti in modo funzionale, mentre passaggi nascosti servivano sia per proteggere gli oggetti sacri sia per spostamenti rapidi in caso di pericolo.

Gli affreschi

Gli affreschi di Sümela, restaurati negli anni Sessanta e Settanta, raffigurano santi, episodi della vita di Cristo e scene della vita monastica. I pigmenti naturali utilizzati, come il blu di lapislazzuli e il rosso ossido di ferro, mantengono ancora oggi una vividezza sorprendente.

Alcune scene ritraggono figure bizantine con abiti tipici dell’epoca, altre mostrano animali simbolici e motivi geometrici caratteristici dell’arte ecclesiastica medievale, rendendo ogni sala unica nel suo genere.

Vita dei monaci

La comunità monastica poteva contare fino a cinquanta monaci contemporaneamente. La loro giornata era scandita da preghiera, lavoro manuale e copia di manoscritti. Le cucine erano attrezzate con grandi vasche in pietra per la preparazione dei pasti, mentre i refettori ospitavano fino a venti persone alla volta.

Nicchie lungo i corridoi servivano per conservare reliquie o testi sacri e alcune porte segrete consentivano spostamenti rapidi in caso di emergenza, testimoniando la capacità di organizzazione necessaria per vivere in un luogo così isolato.

Storia e restauri

Il monastero ha attraversato periodi di grande splendore e fasi di abbandono, in particolare dopo la conquista ottomana e durante i conflitti del XIX e XX secolo.

Nel 1923 Sümela fu chiuso ufficialmente, ma continuò a essere meta di pellegrinaggi locali. Dal 1983, con l’istituzione del Parco Nazionale di Altındere, sono stati avviati lavori di consolidamento per proteggere le strutture e gli affreschi, rendendo il sito accessibile ai visitatori. Scalinate esterne e corridoi sono stati rinforzati con acciaio e cemento per garantire sicurezza senza alterare l’aspetto storico.

Paesaggio e posizione

La foresta circostante è composta principalmente da pini, faggi e felci giganti e ospita orchidee selvatiche e numerose specie di uccelli locali. La valle ai suoi piedi regala vedute panoramiche sulle montagne e sui corsi d’acqua, con scenari che cambiano colore con le stagioni.

Il monastero, sospeso tra roccia e cielo, resta un esempio unico di architettura adattata a un contesto naturale estremo.

Visitare Sümela oggi

Sümela è oggi accessibile ai turisti e la visita richiede attenzione, poiché i percorsi per raggiungerlo possono essere ripidi e irregolari, specialmente in primavera e autunno.

Le guide locali spiegano la storia del monastero, il significato degli affreschi e la vita dei monaci, accompagnando i visitatori tra corridoi stretti e punti panoramici sulla valle. L’esperienza permette di comprendere non solo l’importanza storica del sito, ma anche il contesto naturale e culturale in cui il monastero è immerso.