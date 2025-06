La Sinfonia Verde della Gorenjska, viaggio sonoro nel respiro del bosco

Tra i veli di nebbia delle Alpi Giulie, dove la luce danza tra i rami e il silenzio si fa presenza, si apre un varco verso l’essenziale: Planina Vogar.

Qui, nella quiete della Gorenjska, la natura non si mostra: si rivela. E nasce così Sinfonia Verde, un’esperienza che non si racconta, ma si ascolta con il corpo, si respira con la pelle, si custodisce nel cuore.

L’inizio del cammino

Il cammino ha inizio al TIC di Stara Fuzina o vicino alla malga Vogar. Ad attendere c’è Maja, guida lieve come il passo del cervo. Il suo sorriso ha il calore dell’infanzia e nei suoi occhi vive l’antico rispetto per questo luogo sacro. Si entra così nel tempio della foresta, dove i tronchi parlano tra loro e le gemme sussurrano segreti antichi a chi sa ascoltare. Ogni passo è un invito alla lentezza, ogni respiro un accordo con l’universo.

Il canto dell’abete di risonanza

Gli alberi suonano

Lungo il sentiero, un abete si erge solenne. È un albero di risonanza: il suo legno vibra di memoria. Basta sfiorarlo con un ramo per sentire la foresta intonare il suo canto primordiale. Si distingue il suono pieno e profondo del suo cuore da quello più tenue degli altri abeti. In quel momento, è come se il tempo cedesse il passo alla musica e la materia si sciogliesse in vibrazione.

Il bagno nel bosco, rito di ascolto e rinascita

Fra il verde degli alberi si sente la musica

Poi, il rito del bagno nel bosco. Si cercano rifugi silenziosi tra le fronde, ci si siede, ci si sdraia, si resta. L’aria profuma di resina e terra bagnata, il cuore rallenta, l’anima si distende. È la natura che si prende cura, che riconnette e ricompone, che guarisce senza parole. Il corpo torna elemento, radice, respiro.

Il tea party del bosco

Segue un momento di semplice felicità: il tea party del bosco. Erbe raccolte a mano diventano infusi caldi, accompagnati da biscotti artigianali aromatizzati con abete, creme alle erbe montane e spicchi di mela colte a Bohinj. Tra amache sospese tra i tronchi, ci si abbandona a questa dolcezza sottile, mentre un flauto scolpito nel legno intona melodie leggere come vento tra le foglie.

La casetta di tronchi

Piatto tipico che accoglie il visitatore

Se il cielo decide di piangere, nessuna nota va persa. Si entra in una casetta di tronchi, costruita con amore dal padre di Maja. Dentro, il calore del legno, l’odore di pane appena sfornato, formaggi che raccontano pascoli lontani, salumi sinceri, ortaggi di stagione. La zuppa "jota", densa e profumata, borbotta sulla stufa a legna, e arriva in tavola dentro ciotole di pane fragrante: è la foresta che si fa nutrimento.

Un’eco che resta dentro

Tutto qui parla piano, ma dice molto. Per 99 euro si entra in una dimensione dove il visibile cede il passo all’invisibile, dove l’esperienza non si consuma, ma si sedimenta. Un viaggio nel suono e nel silenzio, tra i palpiti della terra e le armonie del cielo. Un ricordo che non si cancella, ma resta dentro, come un canto che non smette più di vibrare.