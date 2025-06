Svizzera, hotel di design per le api: cosi turismo e biodiversità vanno a braccetto

L’ospitalità svizzera è per tutti. Con il simpatico progetto Bees & Friends, Svizzera Turismo e i suoi hotel partner sottolineano il loro impegno verso la cura del territorio dando il benvenuto a quegli ospiti, le api in primis, così fondamentali per preservare la biodiversità: instancabili impollinatrici, insetti e uccellini lavorano ogni giorno a servizio dell’uomo e della natura. Il progetto, iniziato a fine 2024, è frutto della collaborazione con BienenSchweiz, associazione che raggruppa 14mila apicoltori.

Bees & Friends, il concorso

È stato indetto un concorso per la realizzazione di alloggi per api selvatiche, vasche per uccelli e rifugi per ricci. Una giuria di esperti del turismo, dell'industria alberghiera, del design e della biologia ha poi selezionato nove progetti vincitori da tutto il Paese, in rappresentanza di ciascuna delle nove categorie di hotel che sono partner di Svizzera Turismo, dai boutique agli hostel, dagli alberghi storici a quelli amati dai bikers. La maggior parte dei progetti riprendere la forma dell'hotel e si trova, comunque, nelle sue immediate vicinanze. Ma a realizzare i progetti sono stati dei designer che hanno reso ospitali e sicuri sia i luoghi di nidificazione delle diverse tipologie di api, sia le 'tane' per i ricci e le case per gli uccelli, garantendo anche fiori e ambienti ideali per impollinatori e non solo.

Inoltre gli hotel vincitori ben rappresentano la varietà dell'offerta hotelleristica della Svizzera, sia per lo stile architettonico sia per la posizione variegati. Ecco le case per api più spettacolari.