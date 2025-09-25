Slovenia in autunno: 8 itinerari da non perdere tra colori del foliage e tardizioni contadine

La Slovenia è una delle mete più suggestive d’Europa per vivere la magia autunnale, quando natura, enogastronomia e tradizioni locali si fondono in un’esperienza indimenticabile. Dai paesaggi da cartolina, caratterizzati dai toni intensi del foliage, ai prodotti tipici come funghi, tartufi e vino nuovo, ecco i luoghi imperdibili per assaporare il fascino di questa stagione.

Jesen, l'autunno

Autunno – jesen per gli sloveni – è una parola che riempie la bocca e profuma di terra inumidita, di sfrigolio del camino e di giornate che si accorciano. Eppure, c’è chi, per tutti i mesi della cosiddetta bella stagione, non aspetta altro che l’arrivo di questo momento. Non vede l’ora di assaporare funghi appena raccolti, lanciarsi in ottimistiche cacce al tartufo e di assaporare, dopo la vendemmia, il mosto che diventa vino a San Martino, finalmente. O prendere parte a riti come quello dell'Osmizza, sempre legato al vino.

Olio nuovo

E di ammirare una natura che si cambia d’abito in modi sorprendenti, al limite del miracoloso, con toni tanto accesi. In Slovenia, l’autunno è il momento dell’anno in cui più nitidamente si avverte il legame tra un popolo e lo scorrere dei tempi della terra, che dona in questo periodo gli ultimi frutti dell’anno e i loro nettari, dall’olio nuovo al vino novello offerto in mescita sotto le frasche delle osmizze tra manifestazioni di una cultura agricola sofisticata quanto frugale. Ma anche quello in cui le foglie, ormai stanche di mesi di sole, mollano la presa e si riconnettono a quello stesso suolo, origine e fine di tutte le cose, per la gioia di occhi e fotocamere di local e turisti.

Ecco allora i cinque luoghi in cui meglio si può apprezzare questo singolare fenomeno, che di anno in anno richiama in Slovenia sempre più appassionati.