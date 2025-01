New York, cosa c’è di nuovo nel 2025 nella Grande mela: attrazioni e grandi eventi

New York tra numeri e novità. Nel 2025, la città simbolo dell'innovazione e della cultura globale si rinnova ancora, offrendo nuove esperienze, attrazioni imperdibili, grandi eventi sportivi e un cartellone di spettacoli unico. Partiamo dalle somme che confermano la crescita del turismo, soprattutto italiano, e un’agenda ricca di novità tra hotellerie, ristorazione e grandi eventi.

Il fascino di New York continua a conquistare i visitatori italiani, con previsioni di oltre 706mila arrivi entro la fine del 2024, segnando un +21,3% rispetto al 2023. “Il mercato italiano tornerà ai livelli pre-pandemici nel 2025”, sottolinea Britt Hijkoop di New York City Tourism + Conventions. L’identikit del visitatore italiano rivela un interesse per le attività culturali, i musei, le gallerie d’arte e, nemmeno a dirlo, per gli eventi sportivi, con un soggiorno medio di 7,1 giorni e una spesa media di 1.500 dollari pro capite.

Tra nuove aperture e progetti ambiziosi, il settore dell'ospitalità cresce ulteriormente, con un totale di 126mila camere disponibili entro il 2026. The Surrey, il londinese The Twenty Two e la rinnovata eleganza del Waldorf Astoria sono solo alcune delle prossime inaugurazioni.

New York City Tourism + Conventions ha preparato un calendario ricchissimo di novità, qui trovate la nostra selezione e i luoghi da non perdere nella città che non smette mai di sorprendere.