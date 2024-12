Natale e Capodanno 2025 in Irlanda: feste, idee e proposte a Dublino e nelle contee

La tradizione vuole che Natale si festeggi con famiglia e parenti: anche chi vive lontano è portato a tornare a casa dai propri cari. Non tutti però sono della stessa idea; negli ultimi anni sono aumentati i numeri di chi sfrutta le vacanze natalizie per un viaggio e di chi unisce Natale e Capodanno per un una pausa lontana dalla quotidianità.

Tra le mete all'insegna della bellezza e della tranquillità, non si può non citare l'isola d'Irlanda, luogo ideale per chi vuole staccare la spina immergendosi in paesaggi meravigliosi. Per chi trascorre il Natale lontano da casa, l'Irlanda offre antiche dimore e castelli dal fascino senza tempo che contribuiscono a rendere speciale le festività. Per salutare l'anno e inaugurare il 2025, l'isola propone un festival che coinvolge non solo la capitale ma anche i borghi sul mare: uno spettacolo di luci e di fuochi d'artificio imperdibile.

Valigia alla mano, ecco cinque indirizzi per concedersi una fuga di lusso.