Finlandia, la patria della sauna: ecco le più originali

Un viaggio in Finlandia è un’esperienza immersiva e globale che non può definirsi veramente tale se non si è provata, almeno una volta, la vera sauna finlandese.

Qui infatti, la sauna, non solo è parte integrante della quotidianità, come in molti paesi nordici, ma è un caposaldo della cultura locale, tanto da essere stata inserita, nel 2020, nel Patrimonio culturale immateriale Unesco. Praticamente, è onnipresente in tutto il paese, tanto che su una popolazione di circa 5,5 milioni di persone, se ne contano almeno 3,3 milioni. E ce n’è una addirittura in Parlamento, dove è abitudine tenere meeting e prendere importanti decisioni politiche, perché, come affermava l’ex presidente Urho Kekkonen “se raggiungi un accordo mentre sei nudo, è molto difficile poi non mantenere la parola”.

Rappresenta quindi molto più di un semplice momento di benessere: è un'autentica immersione nella cultura locale, un suggestivo rituale di purificazione e rinascita per corpo e mente e un'avventura che porta oltre i confini della realtà quotidiana. Se già immergersi nel calore accogliente di una tipica casetta in legno, magari affacciata sulle sponde di un lago, è un’esperienza unica, concedersi una sauna in una location originale e insolita regala, oltre alla quintessenza del relax, momenti davvero indimenticabili, fuori dall’ordinario.

Da una sauna sulla ruota panoramica con vista sulla capitale a quella interamente realizzata col ghiaccio fino al bagno di vapore all’interno di una cabinovia in Lapponia, ecco i must imperdibili in territorio finlandese.