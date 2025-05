City break di primavera: 5 mete suggerite in Europa

La primavera è il momento ideale per andare alla scoperta dell’Europa in una luce diversa. Lontano dalle folle estive, con temperature miti e giornate che si allungano, il Vecchio Continente è nella sua stagione più dolce: i parchi risplendono con le fioriture e in tanti luoghi ci sono festival stimolanti tutti da esplorare.

Città storiche e villaggi antichi, campagne in fiore e parchi naturali si trasformano nello scenario per una fuga che ci permetterà di ritrovare ispirazione e buon umore, assaporando le tradizioni e il paesaggio.