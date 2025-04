Canarie, le 10 spiagge dove il mare è più Blu

Le Isole Canarie, con i loro 1.583 chilometri di costa, ospitano alcune delle spiagge più belle e rinomate al mondo. Questo arcipelago vulcanico, situato al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, è famoso per le sue spiagge di sabbia bianca e nera, le temperature miti e la straordinaria ricchezza naturalistica. Cinque delle isole sono state dichiarate Riserva della biosfera e l'arcipelago ospita quattro Parchi nazionali, che vanno dai paesaggi vulcanici di Lanzarote alle dune di Fuerteventura e Gran Canaria, fino ai verdi boschi di La Palma e La Gomera.

Ma le Canarie non sono solo natura: il complesso monumentale di San Cristóbal de La Laguna, a Tenerife, è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, e le opere di César Manrique a Lanzarote sono un esempio perfetto di armonia tra arte e paesaggio. Le spiagge, però, sono una delle principali attrazioni: luoghi perfetti per rilassarsi al sole o praticare sport acquatici come windsurf e diving.

Nel 2024, le Canarie hanno mantenuto le 60 Bandiere Blu già conquistate l'anno precedente, confermando la loro eccellenza nel panorama balneare internazionale. Sabbia dorata o vulcanica, lidi esclusivi o calette nascoste, villaggi e arenili a due passi dalle città. Da Playa El Reducto a Lanzarote, alla tranquillità di Butihondo a Fuerteventura, fino alle esclusive atmosfere di Playa del Duque a Tenerife, ogni spiaggia offre un'esperienza diversa e indimenticabile. Che siate alla ricerca di un’oasi di pace o di una location esclusiva, ecco dieci tra le più affascinanti spiagge "Bandera Azul" delle Canarie.