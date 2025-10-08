Nel mondo c'è un'altra Roma: si chiama Mérida e si trova in Spagna. Cosa vedere in città

Nel cuore dell’Estremadura, tra strade di pietra e anfiteatri che sfidano il tempo, sorge Mérida, città che sembra parlare la stessa lingua della Roma antica ma senza mai perdere la propria identità.

Qui ogni angolo racconta storie di imperatori e cittadini, di giochi gladiatori e mercati brulicanti, ma lo fa con un ritmo spagnolo, con colori e odori diversi rispetto a quelli della nostra Capitale. Mérida non cerca di competere con Roma, la reinterpreta, la incarna in chiave locale, regalando al visitatore un’esperienza che è allo stesso tempo familiare e straniante.

È un luogo dove la storia è una presenza viva che si respira camminando per le sue piazze e tra i resti dei suoi teatri, lasciandosi sorprendere da una Roma reinventata a sud dei Pirenei.

La Mérida romana

La Mérida romana offre uno spaccato di un impero che non si limita ai libri di storia. L’anfiteatro domina l’abitato con le sue gradinate possenti e l’arena intatta, luogo dove gladiatori, animali e giochi spettacolari riempivano la vita quotidiana di emozione e tensione. A pochi passi, il teatro romano mostra un’altra faccia della città: eleganza, proporzioni perfette e un’acustica così precisa che ancora oggi permette di percepire il suono di voci e strumenti come se il tempo non fosse mai passato.

Le terme e il foro svelano invece la routine dei cittadini, tra bagni pubblici, mercati e discussioni politiche, rivelando quanto la vita quotidiana fosse intrecciata con la monumentalità e l’organizzazione tipiche di Roma. Percorrendo le strade lastricate, il ponte sul Guadiana e l’acquedotto si impongono come testimonianze tangibili dell’ingegno tecnico romano, della capacità di trasformare il territorio in uno spazio funzionale e armonico.

Mérida viene paragonata a Roma per la completezza del suo patrimonio e la precisione con cui ogni elemento urbano riflette ordine, funzionalità e visione collettiva. Passeggiare tra archi, vie e piazze è come attraversare una posto che conserva l’essenza della Città Eterna tradotta in chiave locale, con il ritmo, i colori e i materiali della Spagna antica.

Cos’altro vedere in città

Come è possibile immaginare, Mérida non vive soltanto nel passato imperiale. Tra le stradine del centro antico emergono alcuni palazzi e chiese che raccontano secoli di storia medievale e rinascimentale, dai dettagli delle facciate barocche alla maestosità della Cattedrale di Santa María, con elementi gotici e qualche tratto mudéjar.

I vicoli più nascosti svelano cortili silenziosi, botteghe artigiane e piazze dove la vita locale pulsa ancora come un tempo. Il Museo Nacional de Arte Romano, seppur legato al mondo antico, è una tappa interessante e meritevole del viaggio.

Per chi desidera un contatto con la natura, il fiume Guadiana consente di fare passeggiate tranquille lungo le sue sponde, mentre i parchi urbani regalano spazi di respiro e quiete, lontani dalla monumentalità storica. La città sa sorprendere anche per il suo ritmo contemporaneo, con mercati, caffè e festival che animano le piazze, dimostrando che Mérida è un posto in cui ogni epoca lascia il segno.

Come arrivare

La città è a portata di auto lungo l’A-5, che collega Madrid a Lisbona, ma giungervi in treno ha il suo fascino: si scorgono campi, villaggi e colline mentre il tempo sembra rallentare, preparando all’impatto con le pietre millenarie.

L’aeroporto più vicino è quello di Badajoz, a meno di un’ora, e una volta in città basta seguire le strade secondarie o prendere un autobus urbano per ritrovarsi al centro e nei principali siti storici.