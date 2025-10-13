Sulle tracce del primo re d’Inghilterra: nasce l’Athelstan Pilgrim Way, cammino di 160 km nel Wiltshire

Per molti inglesi, la monarchia è cominciata con Enrico VIII o Elisabetta I. Eppure, la vera origine di un regno unito porta un nome quasi scomparso dai libri di scuola: Æthelstan, nipote di Alfredo il Grande, primo a governare l’intera Inghilterra.

A più di undici secoli dalla sua incoronazione, un nuovo itinerario nel cuore del Wiltshire ha riportato alla luce la sua eredità: l’Athelstan Pilgrim Way, 160 km di sentieri e strade rurali che si snodano attorno a Malmesbury, la cittadina dove il sovrano volle essere sepolto.

Un cammino tra storia e paesaggio

L’itinerario collega 36 chiese del North Wiltshire. Non è un percorso lineare ma un mosaico di anelli escursionistici e due grandi circuiti ciclabili. Il punto di partenza è l’abbazia di Malmesbury, che custodisce ancora il sepolcro (vuoto) del re.

L'affascinante abbazia di Malmesbury

Qui inizia anche la raccolta dei timbri del “passaporto del pellegrino”, un piccolo rito laico che accompagna chi sceglie di camminare lungo il tragitto. L’idea è semplice: restituire al territorio una memoria condivisa e una nuova forma di turismo lento.

Il re che unì l’isola

Quando Æthelstan salì al trono, intorno al 924, la sua Inghilterra era un mosaico di regni in guerra, contesa tra anglosassoni e vichinghi. Con la conquista di Jorvik (l’attuale York), estese per la prima volta il proprio dominio a tutto il territorio abitato dai popoli di lingua inglese.

Ma il potere non bastava: Æthelstan era anche un sovrano devoto, vicino alla cultura monastica e ai santi del suo tempo. La scelta di farsi seppellire a Malmesbury (e non a Winchester, dove riposavano i suoi avi) aveva un significato politico preciso: l’unione dei regni di Wessex e Mercia, per secoli rivali.

Oggi, la tomba sotto le volte normanne dell’abbazia è solo un simulacro. Le sue ossa andarono perdute, forse durante la Riforma o la guerra civile. Ma per gli abitanti del Wiltshire, la sua presenza è tutt’altro che simbolica.

Camminare nel passato

Il percorso attraversa campagne ondulate, villaggi di pietra chiara e strade che seguono ancora l’antico tracciato romano della Fosse Way. Ogni tappa custodisce frammenti di un’epoca: una chiesa normanna, una cappella in miniatura come quella di Bremilham (appena dodici metri quadrati, la più piccola d’Inghilterra), o un cimitero nascosto dietro siepi di biancospino.

Tornando verso Malmesbury, il legame con Athelstan è ovunque: targhe, toponimi, istituzioni che portano il suo nome. All’Athelstan Museum, tra manoscritti e reperti, si capisce che qui il re non è mai stato “riscoperto”, perché non è mai stato dimenticato.

L’Athelstan Pilgrim Way non è solo un cammino: è un modo per riportare nel presente un personaggio rimasto ai margini della narrazione nazionale. Un invito a camminare dentro la storia, dove la memoria non è solo un racconto, ma un paesaggio vivo.

Informazioni pratiche

Il percorso dell’Athelstan Pilgrim Way si estende per circa 160 chilometri, suddivisi in sei percorsi ad anello per camminatori e un itinerario ciclabile che collega tutte le 36 chiese.

La segnaletica è ancora in fase di completamento, ma mappe e guide dettagliate si trovano presso l’abbazia e l’Athelstan Museum. Molte delle chiese lungo il tragitto sono aperte o dotate di cassette per i timbri dei pellegrini.

I mesi da maggio a ottobre offrono in genere condizioni più favorevoli, con sentieri asciutti e giornate più lunghe. A piedi, il percorso richiede in media da sei a dieci giorni, mentre in bicicletta può essere completato in tre o quattro. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito.