Pensione all'estero? La classifica dei Paesi migliori in cui trascorrerla. Il primo posto è una sorpresa

C’è un tipo di viaggio che non compare nelle mappe turistiche né nei depliant: è il viaggio della vecchiaia tranquilla, quella che vorremmo trovare quando smettiamo di correre.

Il Natixis Global Retirement Index 2025, l’indice che valuta la sicurezza economica e la qualità della vita per chi va in pensione, traccia esattamente dove questo viaggio può essere fatto con meno ansia. E quest’anno, al primo posto torna la Norvegia, confermandosi leader storico della classifica.

Norvegia: primo per una vecchiaia serena

La Norvegia conquista la vetta con un punteggio dell’83%, grazie a tre pilastri principali: risultati eccellenti nel settore sanitario, bassi tassi di disoccupazione e una distribuzione del reddito che limita le disuguaglianze. Dal lancio del GRI nel 2012, la Norvegia è sempre tra le prime tre posizioni, segno che non basta un anno favorevole: serve un sistema sociale stabile e ben strutturato.

Irlanda: la riscossa economica che protegge il domani

Al secondo posto si piazza l’Irlanda, grazie a progressi concreti su più fronti: inflazione sotto controllo, politiche economiche favorevoli e un ambiente più sicuro per la pensione. Il paese eccelle in particolare nel sotto-indice Finances in Retirement, che valuta la capacità di arrivare alla pensione senza che debiti o mercati volatili compromettano la sicurezza economica.

Come funziona il Global Retirement Index

Il GRI confronta 44 paesi sviluppati su 18 indicatori, raggruppati in quattro sotto-indici: Finanze in Pensione, Benessere Materiale, Salute e Qualità della Vita. Tra i fattori analizzati: aspettativa di vita, spesa sanitaria pro capite, tassi di disoccupazione, disuguaglianza di reddito, debito pubblico, qualità dell’aria e benessere psicologico.

Non si tratta di un sondaggio sull’essere felici, ma di una misura della capacità di un Paese di sostenere una popolazione che invecchia.

Le sfide dei grandi Paesi

I dati mostrano che i paesi più piccoli, con popolazioni meno eterogenee e sistemi decisionali più snelli, hanno un vantaggio nel mantenere condizioni stabili per i pensionati. Al contrario, i grandi stati affrontano sfide complesse: debiti pubblici elevati, maggiore disuguaglianza interna e mercati del lavoro più volatili.

Tra i grandi paesi, la Germania è l’unica tra i primi dieci, grazie a solide performance in salute e qualità della vita. Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Corea del Sud si piazzano rispettivamente 14°, 21°, 20° e 22° nella classifica globale, segnalando le difficoltà tipiche dei sistemi complessi.

Europa a confronto

Oltre alla Norvegia, tra i paesi europei Svizzera e Islanda restano ai vertici, sostenute da sistemi sanitari solidi e standard elevati di qualità della vita. Paesi come Danimarca, Paesi Bassi e Lussemburgo mostrano miglioramenti, ma devono mantenere l’equilibrio per non vanificare progressi economici e sociali.

I grandi stati, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, si trovano ad affrontare sfide strutturali ben oltre le pensioni: disuguaglianza, inflazione prolungata e incertezza fiscale e demografica.