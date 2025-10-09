Moulay Idriss Zerhoun, il villaggio colorato del Marocco lontano dalle folle

Lontano dal turismo di massa, un piccolo villaggio marocchino custodisce secoli di storia e devozione. Vicoli stretti, case bianche e verdi e terrazze panoramiche raccontano la vita attorno alla tomba di Idris I, fondatore della prima dinastia islamica del Marocco.

Per decenni la città è stata chiusa ai non musulmani: l’accesso è possibile solo dagli inizi del XX secolo, e a partire dal 2005 vi si può anche soggiornare. Alcune aree sacre, come il mausoleo, restano riservate esclusivamente ai fedeli. Tra il richiamo del muezzin e i colori pastello delle facciate, Moulay Idriss Zerhoun resta un rifugio spirituale, un posto in cui storia, fede e tradizione convivono intatte.

Storia e tradizioni di un villaggio sacro

Tutto ruota attorno alla tomba di Idris I, pronipote del profeta Maometto e fondatore della dinastia Idriside, morto avvelenato nel 791. Intorno al mausoleo, nel corso dei secoli, sono nate case, botteghe e cortili che hanno trasformato il villaggio in un centro di fede e cultura islamica.

Il muezzin scandisce ancora le giornate, i festival religiosi richiamano fedeli da ogni angolo del Marocco, e i colori delle facciate, i tessuti lavorati a mano e i profumi delle spezie raccontano storie di generazioni.

Passeggiando tra vicoli stretti e scalinate, tra cortili nascosti e terrazze che si affacciano sulle colline, si percepisce la continuità di una tradizione millenaria che rende il paese vivo e profondamente sacro.

Cosa vedere a Moulay Idriss Zerhoun

Il villaggio offre scorci unici che catturano l’occhio e l’immaginazione: il minareto rotondo della moschea Al-Santisi si staglia tra le case colorate, mentre la Grande Terrace regala una vista bellissima sull’intero villaggio e sulle colline circostanti.

La piazza principale di Moulay Idriss Zerhoun

La tomba di Idris I, cuore spirituale del luogo, può essere osservata solo dall’esterno o attraverso passaggi visibili ai non musulmani, ma resta uno dei punti più iconici da ammirare.

Fontane storiche, cortili segreti e botteghe artigiane con tessuti, spezie e oggetti tradizionali completano il quadro, insieme a leggende locali che raccontano miracoli e visioni legate al fondatore del villaggio.

Come arrivare

Dalla città di Meknes, a circa mezz’ora di auto, si raggiunge il villaggio percorrendo strade che si inerpicano tra colline e uliveti, con i primi scorci delle case verdi e bianche che appaiono già lungo il percorso. Chi viaggia in treno può arrivare comodamente a Meknes grazie alla rete ad alta velocità Al Boraq, anche se non esiste ancora un collegamento diretto con Moulay Idriss Zerhoun.

I lavori per estendere la linea ferroviaria fino alla zona sono in programma e potrebbero completarsi entro il 2029. Dalla stazione di Meknes, un breve tragitto in auto o taxi porta fino al villaggio, in cui le scalinate, le terrazze e le case dalle mille sfumature iniziano a raccontare la storia e il fascino del posto già prima di scendere dal mezzo di trasporto.