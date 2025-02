Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach: sciare come i campioni allo SkiCircus

Il nome Sky Circus dice tutto di Saalbach, la località austriaca che dal 4 al 16 febbraio ospiterà i campionati mondiali di sci alpino ma allo stesso tempo garantisce il 100% di operatività nel suo vasto comprensorio senza alcuna limitazione per chi vuole usare gli impianti di risalita o le piste e con la possibilità di raggiungere le gare direttamente sugli sci. E se la ‘pista del circo’ sarà per importanza quella di arrivo delle competizioni dei Campioni, in un'area che può ospitare fino a 15.000 persone, sciatori e appassionati potranno divertirsi anche presso il Fan Mile un percorso lungo il quale si snodano aree di ristorazione e intrattenimento, con musica dal vivo, e numerose esperienze pensate per i villeggianti, con o senza sci ai piedi.

Saalbach ospita il Campionato mondiale di Sci alpino 2025

Dal 4 al 16 febbraio 2025, Saalbach ospita i Campionati mondiali di sci alpino Fis 2025, un evento che riporta la rassegna iridata nella località austriaca a 34 anni di distanza dall’edizione del 1991. La competizione rappresenta il momento clou della stagione invernale, attirando atleti, appassionati e turisti da tutto il mondo.

Piste e impianti operativi anche durante i mondiali a Saalsbach

Durante i Mondiali, lo SkiCircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn garantirà la piena operatività di tutti gli impianti di risalita e delle piste, assicurando un’esperienza sciistica completa anche per chi non seguirà le gare. Lo SkiCircus vanta 270 chilometri di piste da sci di cui 140 km di piste blu, 112 km di piste rosse e 18 km di piste nere. Con 70 funivie e impianti di risalita, oltre 60 rifugi sciistici, numerosi snowpark, un freeride park, piste illuminate e piste per slittini, la regione sciistica di Salisburgo è una delle aree dedicato al mono dello sci più ampie dell'Austria e delle Alpi. Tra le discese più iconiche, spicca la pista nera numero 15 dello Zwölferkogel, che sarà il cuore delle competizioni. Per agevolare l’accesso agli spettatori, gli impianti necessari per raggiungere l’area saranno attivi dalle 7:30 dal 6 al 16 febbraio.

Saalbach, divertimento col sole e con le stelle

Saalbach non è solo competizione: l’area sciistica offre numerose attività collaterali, dal funpark alle piste illuminate per lo sci notturno, passando per l’Icekart e i percorsi per slitte. Chi cerca un contatto più diretto con la natura può esplorare i 115 km di sentieri invernali, mentre gli amanti delle sfide possono cimentarsi nella Big-5-Bike-Challenge o attraversare il suggestivo Golden Gate delle Alpi, il ponte sospeso sopra le cime degli alberi, lungo 200 metri, che si trova presso malga Lindlingalm (1.300 m). Oltre il ponte comincia il “Baumzipfelweg”: un solido sentiero attrezzato con strutture in legno di larice, torrette, scale e ponti, che sale a 30 metri da terra, sulle cime degli alberi.

Alla stazione a monte A1+A2 Schattberg X-press a Saalbach, B1+B2 12er KOGEL a Hinterglemm, L5 Asitzgipfelbahn 8er a Leogang e E4 Reckmoos Süd a Fieberbrunn gli sciatori possono scattare le proprie foto negli appositi 'punti fotografici' con uno scenario montano fantastico sullo sfondo. Basta attivare il photopoint con il proprio skipass, posizionarsi, attendere il flash, sorridere e ritirare gratuitamente l'indimenticabile foto ricordo con il numero della tessera.

Eventi e spettacoli dal vivo lungo la Fan Mile

Il Fan Mile dei Campionati mondiali di sci alpino FIS Saalbach 2025, aperto tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 con ingresso gratuito, si estende dal terminal degli autobus di Hinterglemm allo stadio dei Campionati mondiali di Zwölferkogel. Lungo il percorso di 950 metri sono presenti numerose aree di ristorazione e intrattenimento. In questo decumano sciistico si svolgono eventi sportivi e intrattenimento con band dal vivo, DJ, spettacoli itineranti. Le cerimonie di premiazione si terranno nei giorni di gara alle 18:30 presso la Medal Plaza nel Fan Mile.

Tra gli eventi della Medal Plaza, il 13 febbraio 2025, dalle ore 19, andrà in scena il musical 'Skiverliebt' composto appositamente per i Campionati mondiali di sci alpino FIS 2025, la cui prima si è tenuta l'1° febbraio al Teatro di Stato di Salisburgo. Si tratta di una toccante storia d'amore piena di passione, sogni e avventure, con canzoni travolgenti, coreografie spettacolari e un ensemble che trasforma il palco in un paese delle meraviglie invernale. Lo spettacolo verrà poi replicato più volte fino al 17 marzo a Hinterglemm.

Sci alpino a Saalsbach

Dal 3 febbraio al 17 marzo ci sono i Safari sugli sci Saalbach (le date: 3, 10, 17 e 24 febbraio, 3,10,17 marzo 2025). Gli esperti MT Berg & Skiführer Saalbach accompagnano i turisti in speciali fuori pista. Il punto d'incontro (ore 10) è la stazione a valle Westgipfel a Hinterglemm (70 euro).

Con la Ski Alpin card è possibile ampliare l'offerta e con un unico biglietto sciare in tre regioni su 408 chilometri di piste. Oltre allo SkiCircus infatti sarà possibile accedere alle piste dei comprensori Schmittenhöhe a Zell am See e Kitzsteinhorn Kaprun, godendosi la vista sul lago Zeller See e sul ghiacciaio.

Dal 21 al 30 marzo allo Sky Circus si terranno i White Pearl Mountain Days, ossia i giorni di montagna della Perla Bianca, dove oltre ad effettuare la prima sciata di primavera, è possibile divertirsi con musiche, cucina internazionale, un programma di salute e fitness, e il lettino prendisole. La settimana è l'occasione per scoprire i rifugi, i ristoranti e gli hotel più belli, che offrono un menù vario di delizie culinarie, create appositamente per "White Pearl". Poi tanta musica con DJ internazionali, concerti dal vivo, melodie di violino elettrico, batteria, sassofono, chitarre e voce. E per gli ospiti una collana di perle bianche.

Tanti i rifugi e i ristoranti dove gustare le specialità salisburghesi

A Saalbach Hinterglemm, e in oltre 30 rifugi nei dintorni ci sono ristoranti dove gustare la cucina tipica del Pinzgau a base di ingredienti di produzione locale: dai Kasnocken, gli gnocchetti al formaggio ai canederli allo speck e alle squisite Ripperln, le costine.

In treno è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Zell am See, sia con viaggio diruno, sia con la rete Nightjet che raggiunge Innsbruck o Salisburgo mentre si dorme, colazione inclusa. Dalle due città è possibile raggiungere Zell am See con il treno espresso regionale. Dalla stazione ferroviaria di Zell am See a Saalbach Hinterglemm, sono disponibili autobus pubblici gratuiti, oppure è possibile prendere un taxi fino all'hotel. In cvaso di bagagli ingombranti e sci è possibile richiedere il trasporto a parte. In auto: Arrivo da sud

A10 fino a Bischofshofen > Zell am See (B311) > a Maishofen proseguire verso Saalbach Hinterglemm (L111)

Arrivo da Nord Ovest:

Opzione A: A8 fino a Inntaldreieck > A93 fino all'uscita Oberaudorf > Kössen (B172) > Erpfendorf (L39) > Lofer (B178) > Saalfelden - Maishofen (B311) > Saalbach Hinterglemm (L111)

Opzione B: A8 fino a Inntaldreieck > A93/A12 fino all'uscita Kufstein Süd > St. Johann/Tirol (B173 & B178) > Saalfelden (B164) > Maishofen (B311) > Saalbach Hinterglemm (L111)

Opzione C: uscita Siegsdorf (A8) > Inzell (B306) > Schneitzlreuth (B305) > Lofer (B178) > Saalfelden (B311) > a Maishofen proseguire verso Saalbach Hinterglemm (L111)

Arrivo da Est-Nord Est

Venendo da Vienna: Uscita Wals/Lofer (A1) > Bad Reichenhall (B21) > Lofer (B178) > Saalfelden (B311) > a Maishofen proseguire verso Saalbach Hinterglemm (L111)

Venendo da Graz: Uscita Selzthal (A9) > Eben (B320) > Bischofshofen (A10) > Zell am See (B311) > a Maishofen proseguire verso Saalbach Hinterglemm (L111)

Piste illuminate di notte a Saalsbach

In aereo:

Salisburgo e Monaco sono gli aeroporti più utilizzati dai turisti per raggiungere Saalbach Hinterglemm.

Aeroporto di Salisburgo (SZG) dista 90 km

Aeroporto di Innsbruck (INN) dista 160 km

Aeroporto di Monaco (MUC) dista 220 km

Aeroporto di Linz (LNZ) dista 220 km di distanza

Aeroporto di Klagenfurt (KLU) dista 250 km di distanza

Navetta aeroportuale o autobus per Saalbach Dagli aeroporti di Salisburgo o Monaco è possibile prenotare una navetta aeroportuale, la Saalbach Airport Shuttle. Il collegamento in autobus pubblico dal terminal dell'aeroporto di Salisburgo a Saalbach Hinterglemm è un'alternativa economica. anche se c'è un cambio mezzo a Maishofen. Informazioni e orari su Salzburg Verkehr.